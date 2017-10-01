Bolu'da cezaevi firarisi yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalandı
Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin yaptıkları operasyonda aralarında cezaevi firarisi de olan 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
01.10.2017 15:25:44
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 2 farklı operasyonda üzerlerinde çok sayıda uyuşturucu madde bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 2 farklı operasyonda üzerlerinde çok sayıda uyuşturucu madde bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda gözaltına alınan Yasin M., O.K., Z.Ş., T.Ç., M.K.B., A.T. ve M.S. isimli şahıslar "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FİRARİ ŞAHIS SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Yasin M. isimli şahsın, Zonguldak'ta cezaevinden firar ettiği ve 10 yıl gasp, 8 yıl da hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezasının olduğu öğrenildi.