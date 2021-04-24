Bolsonaro'dan darbe iması: Ordu emirlerime hazır

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, 'Silahlı kuvvetlerimiz bir gün sokağa çıkabilir' dedi ve 'ordunun emirlerini uygulayacağını' söyledi.

Korona virüsü salgınının en fazla ölümlere yol açtığı Brezilya'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19'u ciddiye almaması nedeniyle ülkedeki siyasi kriz devam ediyor.

Duvar'da yer alan habere göre Bolsonaro'nun, "Silahlı kuvvetlerimiz bir gün sokağa çıkabilir" şeklinde darbe imasında bulunarak 'ordunun emirlerini uygulayacağını' ifade ettiği kaydedildi.

Son dönemde kabineye tartışmalı isimleri atamasıyla tepki toplayan Brezilya Devlet Başkanı'nın, "Sorun yaşarsak, sahaya nasıl ineceğimize dair planlarımız var" dediği kaydedildi.

Görevden ayrılan komutanlar

Haberde, Mart ayında, savunma bakanının aniden görevden alınması sonrasında üç kuvvet komutanı eş zamanlı olarak istifa ettiği hatırlatıldı. Eski savunma bakanı Fernando Azevedo e Silva'nın, 'silahlı kuvvetlerin anayasaya sadık olduğunu ve Bolsonaro'nun şahsi gücü olmadığı' iddialarını içeren konuşması gerekçe gösterilerek görevinden kovulduğu medyaya yansımıştı. Silva'nın yerine Bolsonaro, kendi özel kalem müdürü olan Walter Souza Braga Netto'yu savunma bakanı olarak atadı.

Silva'nın ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Edson Pujol, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ilques Barbosa ve Hava Kuvvetleri Komutanı Antônio Carlos Moretti Bermudez de görevlerinden ayrıldı.

Öte yandan Bolsonaro'ya yakın isimlerden Anderson Gustavo Torres'in adalet bakanlığına getirildiği bildirildi. Brezilya basınında çıkan haberlerde ise Torres'in, federal polis teşkilatı ile federal otoyol polisi başkanlığına Bolsonaro'nun desteklediği adayları atadığı belirtilmişti.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 472, kişi yaşamını yitirdi. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri kentteki Caju mezarlığına defnediliyor

Joao Doria: Bolsonaro binlerce ölüme sebep oldu

Öte yandan ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyaletlerden Sao Paulo'nun valisi Joao Doria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun, salgın karşısındaki kayıtsızlığıyla "binlerce ölüme doğrudan sebep olduğunu" savundu.

Bolsonaro yönetiminin kayıtsızlığı ve attığı yanlış adımlarla salgının bu noktaya gelmiş olmasından sorumlu olduğunu belirten Doria, "Eğer salgının başından bu yana doğru hareket edebilmiş bir devlet başkanımız olsaydı, virüsten hayatını kaybedenlerin yarısı kurtarılabilirdi." dedi.

Doria, Brezilya'nın yaşadığı en büyük zorluğun salgınla mücadelede ulusal koordinasyonun eksik olması olduğunu vurgulayarak, "Salgının ciddiyetini kavrayamayan ve mücadele için gerekeni yapmayan bir devlet başkanımız var." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.