Bollywood yıldızı Aamir Khan Türkiye'de

04.10.2017 20:37:18



Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Bollywood yıldızı Aamir Khan, yeni filmi Secret Superstar'ın tanıtımı için geldiği Türkiye'de, basın toplantısı düzenledi.



Bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında Türk basınının sorularını cevaplayan Bollywood yıldızı, Türkiye'ye uzun yıllardır gelmek istediğini belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'deki arkadaşlarımdan ve filmlerimi izleyenlerden mesajlar alıyordum. Genç insanların filmlerimi izlediğini bilmiyordum, bunu öğrenmek beni mutlu etti. Bir teklif gelince de İstanbul'a gelmeyi hemen kabul ettim. Eşim ve oğlum daha önce Türkiye'ye gelmişti ve hayran kalmıştı" ifadelerini kulandı.



"TÜRKİYE'DE GÖRDÜĞÜM DESTEK İÇİN ÇOK MEMNUNUM"



Türk hayranlarının kendisini Atatürk Havalimanı'nda büyük bir izdihamla karşılamasıyla ilgili Khan, "Bu denli yoğun bir karşılama görmek ben gerçekten duygulandırdı. Hayranlarımla daha çok vakit geçirmek isterdim. Türkiye'de gördüğüm destek için çok memnunum. Türk hayranlarım filmlerimi nasıl izlemeye başladı bilmiyorum. Farklı bir dilde olduğu için bu bana ilginç geliyor" diye belirtti. Daha önce hiçbir Türk filmini izlemediğini belirten Khan, ilerleyen zamanlarda bunu yapmak istediğini belirtti.



"HERKES BEN NE YAPABİLİRİM DİYE KENDİNE SORMALI"



Yeni filminin bir kız çocuğunun hayallerini gerçekleştirme mücadelesi üzerine olduğunu belirten oyuncu, dünyada çocukların çektiği acılara dair, "Bu çok acı verici bir olay. İnsanların hayatlarının belirli dönemlerinde böyle acılarla baş etmek zorunda kalmaları çok kalp kırıcı. Herkes ben ne yapabilirim diye kendine sormalı. Ben işimle elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Hep daha fazla ne yapabilirim diye kendime soruyorum" dedi.



Sinemaya dair soruları yanıtlayan oyuncu, "Sizin için sinemanın amacı nedir" sorusuna, "Öncelikli amacı eğlendirmek, keyifli vakit geçirmektir. Sinema tıpkı bir kitap gibi, karşısındakine farklı bir hayatı yaşamayı ya da farklı bir karakteri tanımayı deneyimleme şansı verir" diye cevap verdi. En sevdiği film çeşidinin insan hikayelerinin temel alan dram yapımları olduğunu belirten Khan, yalnızca korku filmlerinden hoşlanmadığını, korktuğu için izlemediğini belirtti.



"HOLLYWOOD YAPIMLARINDA ROL ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"



Hollywood'tan teklif gelmesi sorusuna "Ben Hollywood yapımlarında rol almayı düşünmüyorum. Teklifler geldi ancak pek ilgilenmedim. Amerikan kültürü benim için çok yabancı. Benim için film tekliflerinin geldiği yer önemli değil. Ülke neresi olursa olsun, önemli olan senaryoyla, karakterle bağlantı kurabilmem" diyen yıldız, tanıtımı için geldiği "Secret Superstar" filminin bir galasının olmayacağını söyledi.