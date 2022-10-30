Boğaziçi Film Festivali'nde ''Fincancı'' gerilimi! ''O kadın TSK'ya iftira attı''
Oyuncu Burak Haktanır, Boğaziçi Film Festivali'nde aldığı ödülü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper'e sert tepki gösterdi.
Boğaziçi Film Festivali'nin ödül töreninde yaşanan tartışma gündeme damga vurdu. TSK'ya yönelik 'kimyasal silah” iddiası nedeniyle tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı savunan yönetmen Özcan Alper'e oyuncu Burak Haktanır'dan tepki geldi.
ÖDÜLÜNÜ FİNCANCI'YA İTHAF ETTİ
Yönetmen Özcan Alper, aldığı ödülü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti. Özcan Alper'e tepki oyuncu Burak Haktanır adlı oyuncudan geldi.
"O KADIN TSK'YA İFTİRA ATTI"
Burak Haktanır, ödül salonunda "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diye bağırdı.
Sahneye çıkan yönetmen Selcen Ergün ise Burak Haktanır'ı "eril dil" kullandığı gerekçesiyle eleştirdi. TRT'nin yapımlarında oyunculuk yapan Merve Dizdar'ın Selcen Ergün'ün sözlerini destek niteliğinde alkışlaması da dikkatlerden kaçmadı.
SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK DESTEK
Oyuncu Burak Haktanır'a sosyal medya platformu Twitter'dan büyük destek geldi.