Boğaz'da sürüklenen tankere müdahale!

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan videonun kurgu olduğu ortaya çıktı

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan Rusya-Kanada arasındaki Kutup bölgesinde çekildiği iddia edilen 'Ay’ın hareketleri' videosunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Görüntünün, Aleksey__nz uzantılı sosyal medya profilinin CGI/VFX kurgusu olduğu anlaşıldı. Ay’ın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızının videodaki ile ilgisinin olmadığı, Ay’ın Dünya etrafındaki turunun 27,3 gün sürdüğü bilgisinden hareketle anlaşılabilir. Ay’ın kendi çevresindeki dönüşü de yaklaşık aynı sürede; 27,322 gün. Görüntüyü paylaşan isimlerden biri olan Dr. Hulki Cevizoğlu, “MÜTHİŞ! Kanada Rusya arasındaki kutup bölgesinde dün çekilmiş ve yılda bir defa olurmuş ve de 30 saniye sürermiş” ifadesini kullandı ancak bu paylaşımı bir çok takipçi için alay ve espri konusu oldu. Bir paylaşımcı ise, “Hulki Bey. Söz konusu olay Apple Bilgisayar ile Adobe Premier arasında gerçekleşiyor. Yapması yaklaşık 2 saat sürer” şeklinde cevap verdi.