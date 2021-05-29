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Boğaz'da sürüklenen tankere müdahale!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kurtarma 11 Römorkörümüz refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi.' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, bu olay sırasında 292 metre uzunluğunda başka bir yük gemisinin arkadan geldiği, bu yük gemisinin kılavuz kaptan marifetiyle Büyükdere'ye acil olarak demirletilerek olası bir tehlikenin de önlendiği bildirildi.

2021-05-29 10:07:06
Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan videonun kurgu olduğu ortaya çıktı

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan videonun kurgu olduğu ortaya çıktı

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan Rusya-Kanada arasındaki Kutup bölgesinde çekildiği iddia edilen 'Ay’ın hareketleri' videosunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Görüntünün, Aleksey__nz uzantılı sosyal medya profilinin CGI/VFX kurgusu olduğu anlaşıldı. Ay’ın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızının videodaki ile ilgisinin olmadığı, Ay’ın Dünya etrafındaki turunun 27,3 gün sürdüğü bilgisinden hareketle anlaşılabilir. Ay’ın kendi çevresindeki dönüşü de yaklaşık aynı sürede; 27,322 gün. Görüntüyü paylaşan isimlerden biri olan Dr. Hulki Cevizoğlu, “MÜTHİŞ! Kanada Rusya arasındaki kutup bölgesinde dün çekilmiş ve yılda bir defa olurmuş ve de 30 saniye sürermiş” ifadesini kullandı ancak bu paylaşımı bir çok takipçi için alay ve espri konusu oldu. Bir paylaşımcı ise, “Hulki Bey. Söz konusu olay Apple Bilgisayar ile Adobe Premier arasında gerçekleşiyor. Yapması yaklaşık 2 saat sürer” şeklinde cevap verdi.
Kurye aracının sokakta yatan köpeği ezmesi tepki çekti

Kurye aracının sokakta yatan köpeği ezmesi tepki çekti

Gebze'de, bir alışveriş şirketi kuryesinin araç ile sokak köpeği üzerinden geçtiği görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Buz tutan yolda ayağa kalkma mücadelesi verdi

Buz tutan yolda ayağa kalkma mücadelesi verdi

Ukrayna'nın Kiev kentinde buz tutan yolda ilerlemeye çalışan bir kişinin defalarca yere düşmesi izleyenleri gülümsetti.
Suriye'deki seçimlerde vatandaşların yerine oyları Baas Partisi yetkilileri kullandı

Suriye'deki seçimlerde vatandaşların yerine oyları Baas Partisi yetkilileri kullandı

10 yıldır savaşta olan Suriye'de sadece rejimin kontrolündeki bölgelerde yapılan devlet başkanlığı seçimini Esed kazandı. Esed'ın oyların yüzde 95,1'ini aldığı açıklandı. Sosyal medyada paylaşılan birçok görüntü, seçimlerde hile yapıldığı yönünde tartışmalara neden oldu.
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