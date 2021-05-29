Boğaz'da sürüklenen tankere müdahale!
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kurtarma 11 Römorkörümüz refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi.' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, bu olay sırasında 292 metre uzunluğunda başka bir yük gemisinin arkadan geldiği, bu yük gemisinin kılavuz kaptan marifetiyle Büyükdere'ye acil olarak demirletilerek olası bir tehlikenin de önlendiği bildirildi.