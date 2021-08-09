DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Vatandaş otomobili yatırım için alıyor
Düzce namaz vakitleri 1 aylık
Trabzon namaz vakitleri 1 Aylık
Persentil nedir?Kız çocuklarında Persentil nasıl olur?
KKTC'ye giriş (1 Temmuz)
Rüyada pembe pantolon görmek ne anlama gelmektedir?
Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Sıfır araç başına 7 adet ikinci el düşüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kıbrıs Rum kesiminde 'sahte aşı kartı' skandalı büyüyor
Avrupa Birliği'nden 'yangın birliği'
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yardımcısı Muhbir de Reisi gibi ABD'nin yaptırım listesinde
'Muhalefet yangınlar üzerinden kara propaganda yürütüyor!'
Facebook'tan yeni 'dua isteme' özelliği
Mescid-i Aksa'da Hicri yılbaşı kutlaması

Bodrum ve Milas; havadan korkunç görüntüler

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Bodrum ve Milas'ta yanan binlerce hektar ormanlık alan dron ile havadan görüntülendi.

2021-08-09 17:53:57
Gündüz gözüyle Yunanistan'daki yangın felaketi

Gündüz gözüyle Yunanistan'daki yangın felaketi

Yunanistan’da orman yangınları büyük doğa felaketine neden oldu
Mardin'de canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi

Mardin'de canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde canlı bomba şüphelisi güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişinin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi. Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.
İHH, önce yangına su taşıdı, şimdi ise yaraları saracak

İHH, önce yangına su taşıdı, şimdi ise yaraları saracak

10 farklı ilde eşzamanlı olarak çıkan yangınlara müdahale etmek amacıyla ilk günden itibaren çalışma gerçekleştiren İHH Afet Yönetim Birimleri’nin yangın söndürme çalışmaları tamamlanmak üzere. Ekiplerin, iyileştirme çalışmaları ise sürüyor.
Yavru ördeklerin suya ilk atlayışı

Yavru ördeklerin suya ilk atlayışı

Annelerinin ardından suya ilk atlayışlarını yapan yavru ördekler izleyenleri gülümsetti.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş