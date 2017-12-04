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BM, Yemen için heyet oluşturdu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere 'tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan' oluşan 3 kişilik heyet kurulduğunu bildirdi.

BM, Yemen için heyet oluşturdu
04.12.2017 23:41:19

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'da son günlerdeki "ölümcül şiddet" olaylarının siviller üzerindeki "korkunç" etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

"3 yıldır Yemen halkı, ölüm, yıkım ve umutsuzluğa maruz kalmıştır. Bu tür ihlal ve tacizlere neden olanlardan hesap sorulması esastır." ifadesini kullanan Zeyd Raad el Hüseyin, BM İnsan Hakları Konseyinin 29 Eylül'de aldığı karar doğrultusunda, "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan bir heyet kurulduğunu bildirdi.

Hüseyin, Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere oluşturulan 3 kişilik heyetin, ülkedeki insani kriz ortamının tırmandığı bir dönemde suçluların ortaya çıkarılabilmesi ve mağdurlara umut ışığı olabilmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

BM'nin kurduğu Yemen heyetinin başkanlığını, ülkesi Tunus'taki insan hakları faaliyetlerinden dolayı 17 yıl sürgünde yaşayan Kamel Jendoubi yapacak. Heyetin üyeliklerine ise daha önce BM'de çeşitli kademelerde görev yapan Avustralyalı Melissa Parke ve İngiliz Charles Garraway getirildi.

'ÇATIŞMALARA ARA VERİN' ÇAĞRISI

Öte yandan, BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde silahlı çatışmaların ve hava saldırılarının hız kesmeden devam ettiği Sana'daki süregelen şiddetten büyük endişe duyuyorum. Aralarında sivillerin de olduğu düzinelerce kişinin öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı bildirildi." ifadesini kullandı.

Sana caddelerinin "savaş alanına" döndüğünü vurgulayan Jamie McGoldrick, insanların evlerinden çıkamadığını, yiyecek, temiz su ve yakıt gibi temel insani ihtiyaçların da karşılanamadığını belirtti.

McGoldrick, insani yardım çalışanlarının da çatışmalardan dolayı bulundukları yerde sıkıştığına ve hayat kurtarıcı faaliyetleri yapamadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüm bu nedenlerden dolayı sivillerin evlerinden çıkmalarına imkan sağlanması, yardım ve koruma talep etmeleri ile insani yardım çalışanlarının hayat kurtarıcı programlarını rahatça sürdürebilmeleri için çatışma içindeki tüm taraflara, 5 Aralık günü saat 10.00 ve 16.00 arası çatışmalara insani bir ara verme çağrısında bulunuyorum. Yaralıların tıbbi tedavilerinin yapılabilmesi için güvenli erişim sağlanmak zorundadır."

Jamie McGoldrick, tüm taraflara, sivillere, insani yardım ve sağlık çalışanlarına karşı yapılacak kasti saldıların "uluslararası hukukun açıkça ihlali ve savaş suçu" olabileceği uyarısında da bulundu.


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