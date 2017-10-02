BM'nin iptal edilen Arakan ziyareti gerçekleşti

03.10.2017 00:13:16

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Myanmar hükümetinin geçen hafta iptal ettiği Arakan ziyaretini gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın brifinginde BM Myanmar Koordinatörü Renata Lok-Dessallien ve beraberindeki heyetin Arakan'a ulaştığını belirtti.

Haq, "Arakan'daki dehşet verici durum karşısında Myanmarlı yetkililerle iş birliği yapılması açısından bu ziyaret olumlu bir adım." dedi.

MYANMAR'A ÇAĞRI

Myanmarlı yetkilileri, derhal askeri operasyonlara son vermeye davet eden Haq, insani yardım girişlerine izin verilmesi ve Arakanlı sığınmacıların güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine geri dönüşlerine olanak sağlanması çağrısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ve UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake'in de Bangladeş'e ziyaretleri sırasında Arakanlı sığınmacıların içinde bulunduğu dehşet verici duruma kendi gözleriyle şahit olduklarına dikkati çeken Haq, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı sığınmacıların sayısının ise 507 bine ulaştığını kaydetti.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.