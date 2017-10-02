BM, Las Vegas'taki silahlı saldırıyı kınadı

02.10.2017 20:17:51

Birleşmiş Milletler ABD'nin Las Vegas eyaletinde en az 58 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Las Vegas'ta yaşanan şiddet karşısında dehşete düştüklerini belirtti.

ABD'deki silahlı saldırıyı kınayan Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'de hükümetine bugün bir taziye mektubu göndereceğini ifade etti.

ABD'nin Las Vegas kentinde dün gece Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı bir konser alanındaki katılımcıların üzerine yolun karşısındaki otelden silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda en az 58 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü kente gideceğini belirtmiş ve ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise saldırganın DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasını reddetmişti.