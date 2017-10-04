'BM konvoyu KKTC'ye sorunsuz geçti'

04.10.2017 18:24:10

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Karpaz'da yaşayan Kıbrıslı Rumlara tıbbi malzeme taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü konvoyunun sorunsuz şekilde geçiş yaptığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yaptığı yazılı açıklamada, BM aracılığı ile KKTC'de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere ulaştırılan çeşitli tüketim malzemelerinin gümrüğe tabi olacağına dair kararın 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdiğini ancak ilaç ve tıbbi malzemeye muafiyet uygulamasının devam ettiğini hatırlatıldı.

Lefkoşa'daki Ledra Palace sınır kapısına gelen ve sadece tıbbi malzeme taşıyan BM konvoyuna herhangi bir kısıtlama veya vergi uygulanmadığı belirtilen açıklamada, "Karpaz'da yaşayan Kıbrıslı Rumlara tıbbi malzeme taşıyan BM Barış Gücü konvoyu sorunsuz bir şekilde geçiş yaptı." denildi.

Rum yönetiminin gerçeklerle bağdaşmayan şekilde KKTC'de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitleri siyasi istismar konusu yapmayı sürdürmesi nedeniyle gönderilen malzemelere vergi uygulanması kararı tıbbi malzeme dışındaki diğer ürünleri kapsadığı ifade edilen açıklamada, uygulamanın 1975 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum tarafları arasında Viyana'da imzalanan "Nüfus Mübadele Antlaşması" ile uyumlu olduğu vurgulandı.

- BM, dağıtımı sadece tıbbi yardım malzemesiyle sınırlamak durumunda kaldı

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise BM'nin Kıbrıs Türk yönetiminin diğer insani yardım malzemelerine gümrük ve vergi uygulanması kararını takiben, BM'nin dağıtımı sadece tıbbi yardım malzemesiyle sınırlamak durumunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, BM Barış Gücü'nün, Kıbrıs Türk yönetimince alınan karardan üzüntü duyduğu kaydedilerek, taraflara karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşmaları için yardımcı olmaya hazır oldukları ifade edildi.