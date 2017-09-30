BM İnsan Hakları Konseyinin Yemen kararı

01.10.2017 01:33:33

Yemen'de Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih güçlerinin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin ülkedeki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel tarafsız uzmanlardan" heyet oluşturulması kararını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Husilere bağlı SABA resmi haber ajansının, Husiler ve devrik lider Salih güçlerine bağlı Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, BM'nin ülkedeki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere heyet oluşturulması yönündeki kararından memnuniyet duyuldu.

Yetkili ayrıca, "tanınmış uluslararası ve bölgesel tarafsız uzmanlardan" oluşan heyetle iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 2 yıldan uzun bir süredir çatışmaların yaşandığı Yemen'de insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere bir heyet kurulmasını kararlaştırmıştı.

Konseyin 36. oturumunun son gününde, uzman heyetinin kurulmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin üzerinde değişiklik yaptığı karar tasarısı, Konseye üye 47 ülke tarafından oylama yapılmadan ortak kararla kabul edilmişti.

Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi de İnsan Hakları Konseyi oturumunda yaptığı açıklamada, söz konusu karar tasarısını kabul ettiklerini, hükümetin buna olumlu yanıt vereceğini söylemişti.

Konseyin en tartışmalı konularından birini oluşturan Yemen'deki insan hakları ihlallerinin araştırılmasına yönelik Hollanda yoğun kulis faaliyeti yürütüyordu.