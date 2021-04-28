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04:23
20:03
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SAHUR
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03:53
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ERZURUM

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HAKKARİ

19:00

03:35
19:00
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:05:00

İftar vakti

ANKARA

19:48

04:09
SAHUR
19:48
İFTAR

ERZURUM

19:14

03:36
SAHUR
19:14
İFTAR

BM Genel Sekreteri Guterres, gayrıresmi Kıbrıs Konferansı öncesi taraflara resepsiyon verdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek gayrıresmi Kıbrıs Konferansı öncesi taraflara resepsiyon verdi.

2021-04-28 08:16:35
Konya Büyükşehir'den 50 milyonluk sosyal destek paketi

Konya Büyükşehir'den 50 milyonluk sosyal destek paketi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan Konyalılara destek olmak amacıyla ikinci büyük sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Altay, “Bu kapsamda 50 milyon liralık bütçe ayırdık. 10 bin esnafımıza biner liralık sosyal desteklere bugün başlıyoruz. Ayrıca Konya’da ben zordayım, sıkıntıdayım, yardıma ihtiyacım var diyen tüm hemşehrilerimizi Konya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden başvuruya davet ediyorum.” dedi.
Tavşan avına tepki

Tavşan avına tepki

Tarlasında hamile tavsanı avlayan kişilere tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcısı paylaştığı video ile herkesi kaçak avlanmayı önlemek için ihbar etmeye davet etti. İşte sosyal medya kullanıcısının o tepkisi; Bu mevsimde ve bu ay'da.. Bunun adı barbarlıktır caniliktir. Bu cinayetler yurdun her bölgesinde. Sürekli dile getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Görüldüğü üzere yetersiz kalıyoruz. Bu şahıslar işledikleri cinayeti böbürlene böbürlene marifetmiş gibi anlatıyor. ihbar hattı 112..
Son 20 yılda damga vuran Türk dizileri

Son 20 yılda damga vuran Türk dizileri

Türk televizyon tarihinde bir çok dizi kayıtlara geçti. Pek çoğu da izlenme rekorları kırdı. Bugüne kadar en çok sevilen ve izlenen dizi kayıtlara TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul olarak geçti. İkinci sırayı ise Kurtuluş Osman dizisi izlerken üçüncü sırada ise Osmanlı dizisi yer aldı.Dördüncü sıraya baktığımızda yine karşımıza tarihle ilgili bir dizi çıkıyor. Listenin dördüncü sırasında ise Payitaht Abdülhamit bulunuyor. Liste video gösterim oranları üzerinden belirlendi.
‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen doğal akvaryum

‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen doğal akvaryum

Sivas'ın Gürün ilçesinde su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla doğal akvaryumu andıran ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Gökpınar Gölü'nün, çevre düzenleme çalışmalarının ardından daha çok ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor.
Baharın müjdecisi 'ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Baharın müjdecisi 'ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Batman'ın Sason ilçesinde dağlık bölgelerde açan, halk arasında 'ağlayan gelin' ve 'hüzün çiçeği' olarak adlandırılan baharın müjdecisi ters laleler görsel şölen sunuyor.
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