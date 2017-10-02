BM'den Katalonya referandumu açıklaması

02.10.2017 17:07:13

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumu sırasında ortaya çıkan şiddetten rahatsız olduğunu bildirdi.

Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, olaylar sırasında yüzlerce kişinin yaralandığını belirterek "İspanyol makamlarına şiddet eylemleriyle ilgili bağımsız, kapsamlı ve tarafsız soruşturma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Polisin müdahalesinin "gerektiğinde" ve "orantılı şekilde" olmasının önemini vurgulayan Hüseyin açıklamasında, "Katalonya'da pazar günü meydana gelen şiddetten çok rahatsız oldum. Mevcut durumun, demokratik özgürlüklere tam saygı ve siyasi diyalog yoluyla çözüleceğine güçlü şekilde inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin, İspanyol makamlarını ülkeyi ziyaret edecek BM uzmanlarını gecikmeksizin kabul etmeye çağırdı.

Referandum sırasında İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 844 kişi yaralanmış, 3 kişi gözaltına alınmıştı.