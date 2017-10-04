BM'den Arakan için acil 'yardım fonu' çağrısı

04.10.2017 18:20:49

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 430 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ve UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, Bangladeş'teki sığınmacı kamplarına gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından ortak açıklama yaptı.

ACİL BARINAK VE GIDA YARDIMI

Cox's Bazar kenti civarındaki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanların dramına şahit olunduğu belirtilen açıklamada, "İnsanlar korku içinde, bitkin durumda ve aç. Barınak, gıda, temiz su ve sağlık hizmetleri de dahil acil yardıma ihtiyaç duyuyorlar." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Arakanlı Müslüman sığınmacıların ve çocukların öldürülmesi, kadınlara karşı vahşet uygulanması ve köylerinin yakılması gibi korkunç deneyimlerle Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldıklarının altı çizildi.

Bugün itibariyle BM'nin Arakanlı Müslümanlar için insani yardım çağrısını güncellediği belirtilen açıklamada, buna göre ilk etapta sığınmacılar ile birlikte Bangladeşli yöre halkının acil temel ihtiyaçlarının karşılanması adına 430 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

BANGLADEŞ'E GÖÇLER SÜRÜYOR

Açıklamada, halen sığınmacıların Bangladeş'e gelmeye devam ettiği ve sürecin sona ermediğine işaret edilerek, insani yardım çağrılarına devam edileceği kaydedildi.

Lowcock ve Lake, ayrıca Myanmar hükümetine çağrıda bulunarak Arakan eyaleti genelinde insani yardımlara izin verilmesini ve sığınmacıların evlerine gönüllü olarak dönmeleri için başta güvenlik olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.