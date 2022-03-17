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“Bizlere lütfen kadınlarımız demeyiniz”

İBB CHP Meclis Üyesi Tuğba Dönmez, 'Konuşmalarınızda bizlere hitap ederken 'kadınlarımız' demeyiniz. Biz hiçbirinizin kadını değiliz.' sözleriyle belediye meclisindeki erkek üyeleri uyardı.

2022-03-17 17:41:35
Yaşar Alptekin: Bana böyle şeylerle gelmeyin yutmam

Yaşar Alptekin: Bana böyle şeylerle gelmeyin yutmam

İstanbul Arnavutköy’deki Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi’nde müftülüğün düzenlediği etkinliğe katılan Yaşar Alptekin “Kadına para verirsiniz, uyuşturucuya para verirsiniz. Sizi cehenneme götürecek ne kadar çok şey varsa parayla” dedi. Alptekin’in sözlerine öğrenciler tepki gösterince Alptekin, öğrencilere, “Genelev kadınında bahsediyorum” dedi.
Ali Babacan'dan göçmen açıklaması: Sizi Kimse Gönderemez

Ali Babacan'dan göçmen açıklaması: Sizi Kimse Gönderemez

Ankara’nın Sincan ilçesinde buluşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ana dilde eğitimden Suriyelilerin geri gönderilmesine kadar tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Sarıgül sinirlenip masaya vurdu, sunucu neye uğradığını şaşırdı!

Sarıgül sinirlenip masaya vurdu, sunucu neye uğradığını şaşırdı!

Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir programda masaya vurarak karşısındaki gazeteci Zeynep Uzun'u korkuttu.
TCMB’nin faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? İslam Memiş yorumladı

TCMB’nin faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? İslam Memiş yorumladı

Finans Analisti İslam Memiş, Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararının piyasaları nasıl etkileyeceğini yorumladı.
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