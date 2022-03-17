“Bizlere lütfen kadınlarımız demeyiniz”

Yaşar Alptekin: Bana böyle şeylerle gelmeyin yutmam

İstanbul Arnavutköy’deki Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi’nde müftülüğün düzenlediği etkinliğe katılan Yaşar Alptekin “Kadına para verirsiniz, uyuşturucuya para verirsiniz. Sizi cehenneme götürecek ne kadar çok şey varsa parayla” dedi. Alptekin’in sözlerine öğrenciler tepki gösterince Alptekin, öğrencilere, “Genelev kadınında bahsediyorum” dedi.