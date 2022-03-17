“Bizlere lütfen kadınlarımız demeyiniz”
İBB CHP Meclis Üyesi Tuğba Dönmez, 'Konuşmalarınızda bizlere hitap ederken 'kadınlarımız' demeyiniz. Biz hiçbirinizin kadını değiliz.' sözleriyle belediye meclisindeki erkek üyeleri uyardı.
İBB CHP Meclis Üyesi Tuğba Dönmez, 'Konuşmalarınızda bizlere hitap ederken 'kadınlarımız' demeyiniz. Biz hiçbirinizin kadını değiliz.' sözleriyle belediye meclisindeki erkek üyeleri uyardı.
Yaşar Alptekin: Bana böyle şeylerle gelmeyin yutmam
İstanbul Arnavutköy’deki Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi’nde müftülüğün düzenlediği etkinliğe katılan Yaşar Alptekin “Kadına para verirsiniz, uyuşturucuya para verirsiniz. Sizi cehenneme götürecek ne kadar çok şey varsa parayla” dedi. Alptekin’in sözlerine öğrenciler tepki gösterince Alptekin, öğrencilere, “Genelev kadınında bahsediyorum” dedi.