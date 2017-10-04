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'Biz kontrollü muhalefet olmaya talip değiliz'

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 'TBMM'nin açılışındaki fotoğraf aslında parti devletinin fotoğrafıydı

'Biz kontrollü muhalefet olmaya talip değiliz'
04.10.2017 17:35:48
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "TBMM'nin açılışındaki fotoğraf aslında parti devletinin fotoğrafıydı. Biz o fotoğrafın parçası olmayacağız. Biz kontrollü muhalefet olmaya talip değiliz. Biz Türkiye'de demokratik iktidarın temsilcisi olmaya talibiz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan MYK'nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Konuşmasına Hakkari'deki terör saldırısına değinerek başlayan Tezcan, "Hain bir terör saldırısı sonucu 4 şehidimiz ve yaralılarımız var. Teröre karşı hepimiz amasız, fakatsız bir ortak duruş göstermek zorundayız. Bu insanlık borcu sadece ulusal borç değil. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Teröre karşı atılması gereken hangi ciddi adım varsa destek vereceğimizi daha önce de söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Genel Başkanımız '4 yılda terörü bitiririm' dedi. Bunun memnuniyetle karşılanmasını bekliyorduk. Bunun siyaset tarafından olumlu bir kucaklama görmesini beklerken, AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'ın öfkesiyle karşılaştı, şaşırdık. Demek ki Erdoğan terörün bitmeyeceğine inanıyor. AK Parti Genel Başkanı terörün devam edeceğini anlatırcasına ifadeler kullanıyor. Bu anlayışla terörle mücadelede başarılı olmak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Tezcan, Kuzey Irak'ta önemli bir denge unsuru olan Celal Talabani'nin Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu belirterek, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

"BİZ KONTROLLÜ MUHALEFET OLMAYA TALİP DEĞİLİZ"

Yeni yasama dönemi çalışmalarının pazar günü başladığını hatırlatan Tezcan, "TBMM'nin açılışındaki fotoğraf aslında parti devletinin fotoğrafıydı. Partizan bir cumhurbaşkanı açılış konuşması yaptı. İlk defa tarafsız bir Cumhurbaşkanlığı o makamı ihlal edilerek, partizan bir cumhurbaşkanının hitabıyla Meclis çalışmalarına başladı. Kontrollü hükümet, kontrollü Meclis, kontrollü muhalefet, kontrollü yargı. O fotoğraf kadrajında olanlar bunlardı. Biz o fotoğrafın parçası olmayacağız. Biz kontrollü muhalefet olmaya talip değiliz. Biz Türkiye'de demokratik iktidarın temsilcisi olmaya talibiz. Tek adam rejiminin bugüne kadar Türkiye'ye maliyeti 100 milyar lira" diye konuştu.

"BUGÜNÜN ZEKARİYA ÖZLER'İ OLMAYIN"

Sözcü Gazetesi hakkında hazırlanan iddianameye değinen Tezcan, Sözcü iddianamesinin Türk yargısının utanç belgesi olduğunu savundu. Tezcan, "Sözcü davası Türkiye'de yargının namus ve vicdan davasına dönüşmüştür. Bugünün savcılarına ve hakimlerine sesleniyorum, bugünün Zekariya Özler'i olmayın. Hukukçu olun, cumhuriyet savcısı olun" dedi.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun duruşmasının ertelendiğini söyleyen Tezcan, "Anayasa Mahkemesi karar vermiyor hala. AYM Başkanına sesleniyorum; niye karar vermiyorsunuz? Sizin bu işin habercilik olduğuna ilişkin kararınız var MİT tırlarıyla ilgili. Niye Enis Berberoğlu'nun açtığı davayı gündeminize alıp karar vermiyorsunuz, korkuyor musunuz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat etmesinin yolunu da kapatıyorsunuz. Bir mağdurun hakkını bloke etmek AYM gibi bir mahkemeye yakışıyor mu?" dedi.

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri konularak serbest bırakılmasına değinen Tezcan, "Zaten bir kumpastı" dedi.

"PARLAMENTONUN ÖNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ GÖREV ÖNCELİKLE OHAL'İN KALDIRILMASIDIR"

Türkiye'de OHAL'in kaldırılması gerektiğini vurgulayan Tezcan, şöyle konuştu:

"Ekonomik, toplumsal, hukuksal sorunlarımızı OHAL şartları altında çözemeyiz, derinleşir. Türkiye'de kriz de derinleşir, hayat zorlaşır. Parlamentonun önündeki en önemli görev öncelikle OHAL'in kaldırılmasıdır. Bir diğer önemli süreç uyum yasaları gelecek. Uyum yasaları konusundaki tutumumuz çok açıktır. Biz Türkiye'de gayrimeşru mühürsüz anayasada olsa yürürlüğe giren anayasadan kaynaklanan zorunlu uygulamaya dönük teknik değişikliklere uygun zeminlerde düşüncelerimizi bildireceğiz. Ancak tek adam rejimini tahkim etmeye dönük, yerleştirmeye dönük, güçleri tek elde toplamaya dönük sistemin parçası olmayacağız."

"BİZİM BİLDİĞİMİZ ÜMMETİN LİDERİ PEYGAMBERLERDİR"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Tezcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının istendiği iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Gökçek'in "Erdoğan sadece Türkiye'nin değil, ümmetin lideri" ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Melih Gökçek ile ilgili partisinin genel başkanı düşüncesini söyledi. Onların kendi meselesidir, ben onu bilmem ama bizim bildiğimiz ümmetin lideri peygamberlerdir. Haşa Erdoğan'ı peygamber mertebesine mi oturtuyor, onu bilmiyorum. Bunu yapıyorsa bu dünyada millet hesabını sorar, öbür dünyada Allah hesabını sorar. Millet sadece peygamberlerin ümmeti olur. Milletin takdirine bırakıyorum" cevabını verdi.

MHP Lideri Bahçeli'nin "Şartlar oluştursa 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır" ifadelerinin sorulması üzerine Tezcan, şunları kaydetti:

"Bölgede Irak'ın, Suriye'nin ve bölge devletlerinin toprak bütünlüğü esastır. Türkiye'nin güvenliği esastır. Bunlara tehdit oluşturacak oluşumlara karşı milli duruşla karşılık veririz. Ancak siyaset aynı zamanda suhulet ve soğukkanlılık gerektirir. Bu söylenen işler hamasetle değil, siyasetle çözülür. Bunları yaparken milli çıkarları korumanın yolu da hamasetten değil, siyasetten geçer."

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya geleceği belirtilerek, Kılıçdaroğlu'na da davet gelip gelmediği sorusuna Tezcan, "Davet gelmedi henüz, benim bildiğim bir davet yok. Davet gelirse genel başkanımız karar verecektir. Ama bizim bildiğimiz bir şey var. Hala hükümet sorumluluğu başbakanda. Takdiri genel başkanımız yapacaktır" yanıtını verdi.

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