Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

04.12.2017 23:55:52

Bitlis merkeze bağlı bazı köy ve mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 8 köy ve 3 mahallede, 5 Aralık Salı günü saat 00.01'den itibaren ilgili köy ve mezralarda hayatın normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar 16.00-07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis ili Merkez ilçesi sınırlarındaki Ilıcak, Oğulcak, Aşağıölek, Yukarıölek, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Bölükyazı köyleri ile Çayır, Govan ve Kürtler mahallelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 05 Aralık Salı günü saat 00.01'den itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatın normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."