Bitkisel hayata girip hafızası silinen kızına, her şeyi yeniden öğretti

"NESLİHAN'I, NESLİHAN'A EMANET EDİP BU DÜNYADAN ÖYLE GİTMEK İSTİYORUM"

Kızının tedavisi için öneri beklediğini söyleyen Kabacaoğlu, “Bu işe başladığım süre içerisinde hiçbir zaman 'tamam bitti, buraya kadarmış' demedim. Her gün yeni bir şeyler kazandık. Çok yavaş ilerledik. Ben de büyüdüm, yaşlandım. Neslihan benim her şeyim. Çok seviyorum ve çok değer veriyorum. Benden sonra da aynı sevgiyi, aynı ilgiyi görmesini istiyorum. Bunun yanı sıra böyle bir şeye ihtiyaç kalmadan kendi ayaklarının üzerinde dursun istiyorum. Öncelikle Neslihan'ı, Neslihan'a emanet edip bu dünyadan öyle gitmek istiyorum. Çocuğumun daha iyi olması için buna ulaşılmasını istiyorum. Maddi imkanım var, dünyanın her yerine gidebilirim. Tedavi fikri konusunda yardımları bekliyorum" şeklinde konuştu.

