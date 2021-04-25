Bitkisel hayata girip hafızası silinen kızına, her şeyi yeniden öğretti

Üroloji Uzmanı Ahmet Köse ile Radyoloji Uzmanı Hale Kabacaoğlu'nun tek çocukları olan Neslihan Köse, 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2'nci sınıfta okurken yılbaşı tatili için Bursa'da yaşayan ailesinin yanına geldi. Duş almak için banyoya giren Neslihan, içeride uzun süre kalınca, durumdan şüphelenen annesi Dr. Hale Kabacaoğlu içeri girdi. Kızını yerde hareketsiz bulan Dr. Kabacaoğlu, olayın şokunu üzerinden atıp, Neslihan'ın duran kalbini, yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırdı. Neslihan Köse, çağırılan ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle komaya giren genç kız, önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, buradan da İstanbul Haydarpaşa'daki GATA'ya sevk edildi. GATA'da 2 ay kalan Neslihan, annesinin isteğiyle Ankara Bilkent TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne yatırıldı. Çekilen MR'ında tıpta ‘atrofi' diye tanımlanan beyin hücrelerinin tamamına yakınının ölü olduğu görüldü. Kızına, ölümü yakıştıramayan Hale Kabacaoğlu, doktorların "Gerekirse organ bağışı yapar mısınız?" teklifini kabul etmedi.