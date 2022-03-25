Bitcoin'de yükseliş sürüyor: Kaos alarmı

BBC tarafından servis edilen habere göre; Rusya Federasyonu Devlet Duması Birleşik Rusya Partisi Milletvekili Pavel Zavalny, Rusya'nın petrol ve gaz ihracatı için Bitcoin ödemesi kabul edebileceğini öne sürdü. Zavalny, dost olarak kabul edilen ülkelerin kripto para biriminde veya yerel para birimlerinde ödeme yapmasına izin verilebileceği ifadelerini kullandı. Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş kripto paralarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Petrol satışında da kripto kullanılması ihtimali yükseliş ivmesini destekliyor. Fakat bu trend çok uzun sürmeyebilir” dedi. Geçtiğimiz çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'dost olmayan ülkeler' ile ilgili yeni bir açıklama yaprak; bu listede yer alan ülkeler ile doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planladıklarını belirtti.