Yüzlerce Bisikletli 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için ‘30 Ağustos Bisiklet Turu’ etkinliği düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için ‘30 Ağustos Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi.

Kadir Has Stadyumundan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan 10 kilometrelik parkur ile son bulan bisiklet turuna, toplam bin 200 kişi katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. olarak yine hiç kaçırmadığımız milli bayramlardan birindeyiz. Bugün de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bin bisikletli ve bunun yanı sıra bize şehirde kendi bisikletleri ile eşlik eden 200 bisikleti ile toplamda bin 200 kişi olarak, buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan 10 kilometrelik bir parkurda inşallah çok güzel bir şekilde bayramımızı kutlayacağız. Bisikletlerimizin neredeyse tamamında Türk Bayrağı var, kırmızıbeyaz ışıklarımız var. Hem bir bisiklet farkındalığı oluşturmak hem de bayramı adına yakışır bir şekilde kutlamak adına güzel bir etkinlikte daha beraberiz. Biz şehrin sporunu ve hareketliliğini üst düzeyde tutmak adına zaten sürekli etkinlikler düzenliyoruz. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar bize en yüksek oranda katkı sağlıyor. Bizim sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılıyor duyurular. Etkinlikleri daha dikkatli takip etmelerini ve bizi yalnız bırakmamalarını rica ediyorum vatandaşlarımızdan” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.