Yolları bu sefer çocuklar kapatacak

Kidical Mass, bisiklet kullanımını cesaretlendirmek için çocuk dostu bir bisiklet sürüşüdür.

Kidical Mass, bisiklet kullanımını cesaretlendirmek için çocuk dostu bir bisiklet sürüşüdür. Sürüş, eğlenmek ve bisiklet sürmenin tadını çıkarmak için yapılır. Eğer sizin de etrafınızda minik bir arkadaşınız varsa onu kidical mass etkinliğine davet edebilirsiniz.

Etkinlik nasıl ilerliyor?

Öceden zamanı, yeri belirlenen bir parkta buluşulunuyor. Parka gelirken istediğiniz kıyafeti giyebilirsiniz, istediğiniz gibi yüzünüzü boyayabilirsiniz ya da isterseniz parktaki balonlardan alıp bisikletinizi süsleyebilirsiniz.

Sonra yola çıkma vakti. Rota konusunda merak etmeyin; sürüş sizi zorlamayacak. Belirlenen yol kısa ve düz. Sürüş esnasında zil ya da korna gibi ses çıkaran nesnelerle etkinliği eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Sürüş bitti sonrasında çok eğlenceli bir sürpriz etkinlik daha sizi bekliyor. Yanında da bolca eğlence var tabi ki. Gelirken kaskınızı unutmayın.

18 Eylül 2021 Cumartesi

15.00 Toplanma: Bahçelievler Adana Ötüken Parkı içi (Milli Kütüphane ile Buz Pateni Sarayı arası)

15.30 Sürüş için hareket

16.30 Sürüşün tamamlanması (Anıtpark)

16.45 Eğlence (Anıtpark alanı)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.