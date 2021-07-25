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TIMETURK / BİSİKLET / Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışları'nın Son Etabı Tamamlandı

Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışları'nın Son Etabı Tamamlandı

Kayseri’de düzenlenen Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışları tamamlandı.

2 Saat Önce
2021-07-25 17:53:10
Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışları'nın Son Etabı Tamamlandı

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Kayseri'de 8 Temmuz'da başlayan Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları minikler etapları ile sona erdi.

24 Temmuz'da ilk etabı yapılan yarışlarda, Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani kampüsü önünde yarışa başlayan sporcular 10 kilometrelik parkurun sonrasında yine Seyrani Kampüsü önünde bitişe ulaştı. Bitişe ulaşanlardan Kazakistan Milli Takımlarından Remkhe Andrey birinci, Taraskın ikinci, Karabutov İlya üçüncü oldu.

25 Temmuz'da sona eren yarışın 2. etabında , Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde başlayan 104 kilometrelik Develi Tomarza parkuru sonrasında yarışçılar Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünde bitişe ulaştı. 5 ülkeden 8 takımın katıldığı toplam 33 sporcu arasında damalı bayrağa ilk ulaşan genel klasmanda Kazakistan Milli Takımlarından Remkhe Andrey birinci, Taraskın Maxim ikinci, Karabutov İlya üçüncü olarak tamamladı. Uluslararası Velo Erciyes Bisiklet Yarışı bugünkü son etabı ile tamamlanmış oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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