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Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali Başladı
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TIMETURK / BİSİKLET / Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali Başladı

Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali Başladı

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması ve trafikte bisiklete farkındalık oluşturulması amacıyla organize edilen festivale katılan bisiklet tutkunları, sabah saatlerinde Soli Pompeipolis Parkı'nda buluştu.

2 Saat Önce
2021-09-02 20:08:38
Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali Başladı

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması ve trafikte bisiklete farkındalık oluşturulması amacıyla organize edilen festivale katılan bisiklet tutkunları, sabah saatlerinde Soli Pompeipolis Parkı'nda buluştu.

Mezitli Belediyesi önünde mola veren bisikletçiler, burada buluştukları Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a destekleri için teşekkür etti.

Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet kullanımının önemine dikkati çekerek bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Katılımcıların 2 gün boyunca ilçede kamp kuracağını anlatan Tarhan herkesi bisiklet kullanmaya davet etti.

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun da festivali 8'inci kez düzenlemenin sevincini yaşadıklarını belirterek kent turuyla katılımcılara şehri tanıtacaklarını aktardı.

Organizasyona katılan 3 ülkeden 150 bisikletçi, festival boyunca 300 kilometre pedal çevirecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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