Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali Başladı

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması ve trafikte bisiklete farkındalık oluşturulması amacıyla organize edilen festivale katılan bisiklet tutkunları, sabah saatlerinde Soli Pompeipolis Parkı'nda buluştu.