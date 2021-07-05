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Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı Şampiyonları Belli Oldu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı gerçekleştirildi. “Germanicia Grand Prix” ve “Kahramanmaraş Grand Prix” etaplarından oluşan yarış, yurt dışından katılım sağlayan yabancı bisiklet sporcularına da ev sahipliği yaptı.

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05.07.2021 05:57:57
Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı Şampiyonları Belli Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet yarışması tamamlandı. 03 Temmuz 2021'de başlayan “Germanicia Grand Prix” adı verilen ilk yarışmada, kadınlar branşında Türkiye başta olmak üzere Ukrayna, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Özbekistan milli takımları kıyasıya rekabet etti. Edebiyat Yolu dahil olmak üzere toplamda 107 kilometrelik mesafeyi kat eden sporculardan Özbekistan takımının sporcusu Olga Zabelinskaya birinci olurken, Rusya Fedarasyonu takımı Tamara Dronova ikinci, Ukrayna takımının sporcusu Olga Shekel ise üçüncü oldu. Yarışmacının en genç sporcusu ünvanıyla Özbekistan asıllı YarinaKurkova da ödül alan bir diğer sporcu oldu.



“Germanicia Grand Prix” erkekler yarışı ise aynı gün yapıldı. Toplamda 154 kilometrelik Kahramanmaraş – Göksun arası güzergahta yarışan 130 erkek sporculardan yarışmayı birincilikle tamamlayan kişi Panama asıllı Christofer Jurado Lopez oldu. Malezya'dan katılım sağlayan sporcu Jambalijamts Sainbayar ikinci olurken, Belarus takımından Yauhen Sobal ise üçüncü oldu. En genç sporcunun da ödüllendirildiği törende, Belarus'tan Dzainis Marchuk'da kürsüde yerini aldı. Düzenlenen etkinlik sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; “Kahramanmaraş bu büyük organizasyonları yapabilecek kapasiteye sahip. İlk olmasına rağmen birinci günde çok güzel bir ilgi gördü. Bugünü tamamladık, yarın da devam edecek. İnşallah ileriye dönük bu etkinliği geliştirerek düzenlemeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

04 Temmuz 2021 günü yapılan “Kahramanmaraş Grand Prix” etabında ise Ukrayna, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Özbekistan milli takımları ve farklı uluslardan toplamda 46 sporcu yer aldı. Sporcular 97 kilometrelik güzergahta yarıştı. Düzenlenen yarışmayı Rusya takımında yarışan Anastasia Chursina birinci olarak bitirirken, Ukraynalı sporcular Olena Sharga ikinci, Olga Shekel ise üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Yaklaşık 2 hafta sonra Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara hazırlanan sporcular, zorlu parkurda önemli bir deneyim kazandı.

Aynı gün yapılan erkekler yarışında ise Jambaljamts Sainbayar birinci olurken, takım arkadaşı Malezyalı sporcu Metkel Eyob ikinci olarak kürsüye çıktı. Yarışmada üçüncü olarak kürsüye çıkan Salcano Sakarya BB takımından Ukrayna uyruklu Dzianis Marchuk ise madalya alan bir diğer isim oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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