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ULUSAL AHİ EVRAN BİSİKLET YOL YARIŞI

Bisiklet Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan “Ulusal Ahi Evren Bisiklet Yol Yarışı” 17 Eylül 2021 tarihinde Kırşehir’in Kaman ilçesinde yapılacaktır.

41 Dakika Önce
2021-09-11 23:41:59
ULUSAL AHİ EVRAN BİSİKLET YOL YARIŞI

Bisiklet Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan “Ulusal Ahi Evren Bisiklet Yol Yarışı” 17 Eylül 2021 tarihinde Kırşehir'in Kaman ilçesinde yapılacaktır.

Katılımcılar yarışlar sürecinde 'HES KODLARINI' aktif olarak yanlarında bulunduracaklardır.

17 Eylül 2021 tarihinde Kırşehir-Kaman'da yapılacak olan Ulusal Ahi Evren Bisiklet Yol Yarışlarında, Yıldız A kategorisinde son yılı olan (2005 doğumlular) gençler kategorisine kendi takımına takviye olarak start alabilecekler. 2005 doğumlular için ayrı klasman olmayacak, genç erkekler klasmanına dahil olacaklardır.

Yarış ile ilgili teknik detaylar ve yarış programı Bisiklet Federasyonu İnternet sitesinde yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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