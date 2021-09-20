DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
THY, günlük 1221 sefer ile Avrupa ikincisi oldu
TEKNOFEST ilkler ve sürprizlerle açılacak
İşlenmiş ve katkılı besinler 'S.O.S' veriyor
Almanya başbakan adayı Laschet'ten 'Türkiye' açıklaması
Celal Şengör'le ilgili idari soruşturma!
İngiliz Savunma Bakanı Wallace: Fransa'ya 'sinsilik' yapmadık
‘Fabrikaların önü tamamlanmamış araç dolu’
ANALİZ: İdlib'te TSK'ya karşı hangi örgütler kaç saldırı düzenledi?
Erdoğan: Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur
ULUSAL AHİ EVRAN BİSİKLET YOL YARIŞI 17 EYLÜL 2021 TARİHİNDE KIRŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİ
Siber saldırıların hedefindeki otomobiller
Yeni otolar çip krizine takılmadı
Yeşil pasaporta 'yeşil ışık' yakan ülkeler
Fitch’ten Avrupa bankaları değerlendirmesi
Hamsi ve istavrit bolluğu tezgahları şenlendirdi

TIMETURK / BİSİKLET / ULUSAL AHİ EVRAN BİSİKLET YOL YARIŞI 17 EYLÜL 2021 TARİHİNDE KIRŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİ

ULUSAL AHİ EVRAN BİSİKLET YOL YARIŞI 17 EYLÜL 2021 TARİHİNDE KIRŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Bisiklet Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan “Ulusal Ahi Evran Bisiklet Yol Yarışı” 17 Eylül 2021 tarihinde 21 kulüpten 68 sporcunun katılımıyla, Kırşehir’in Kaman ilçesinde gerçekleşti.

1 Saat Önce
2021-09-20 22:23:38
ULUSAL AHİ EVRAN BİSİKLET YOL YARIŞI 17 EYLÜL 2021 TARİHİNDE KIRŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Bisiklet Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan “Ulusal Ahi Evran Bisiklet Yol Yarışı” 17 Eylül 2021 tarihinde 21 kulüpten 68 sporcunun katılımıyla, Kırşehir'in Kaman ilçesinde gerçekleşti.

100 km genç erkekler kategorisinde Spor Toto S.K Derneği sporcusu Oğuzhan TİRYAKİ birinci oldu.

81 km genç erkekler kategorinde Torku Şeker Gençlik ve Spor Derneği sporcusu Mehmet ALSAÇ birinciliği elde etti.

Büyük erkek takım klasmanında birincili olan takım ise Spor Toto S.K takımı olurken, genç erkek takım klasmanında Torku Şeker Gençlik ve Spor Derneği takımı birinci oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş