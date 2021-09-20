ULUSAL AHİ EVRAN BİSİKLET YOL YARIŞI 17 EYLÜL 2021 TARİHİNDE KIRŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Bisiklet Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan “Ulusal Ahi Evran Bisiklet Yol Yarışı” 17 Eylül 2021 tarihinde 21 kulüpten 68 sporcunun katılımıyla, Kırşehir’in Kaman ilçesinde gerçekleşti.

Türkiye Bisiklet Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan “Ulusal Ahi Evran Bisiklet Yol Yarışı” 17 Eylül 2021 tarihinde 21 kulüpten 68 sporcunun katılımıyla, Kırşehir'in Kaman ilçesinde gerçekleşti.

100 km genç erkekler kategorisinde Spor Toto S.K Derneği sporcusu Oğuzhan TİRYAKİ birinci oldu.

81 km genç erkekler kategorinde Torku Şeker Gençlik ve Spor Derneği sporcusu Mehmet ALSAÇ birinciliği elde etti.

Büyük erkek takım klasmanında birincili olan takım ise Spor Toto S.K takımı olurken, genç erkek takım klasmanında Torku Şeker Gençlik ve Spor Derneği takımı birinci oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.