Tuzla’dan Ankara’ya pedallayan bisikletliler kameraya böyle yansıdı
Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun ortaklaşa düzenlediği 8 gün sürecek olan ‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ etkinliği beşinci gününde Sivrihisar güzergahında devam ediyor. Anıtkabir’e doğru ilerleyen bisiklet sürücülerinin Eskişehir’den Sivrihisar’a geçerken yol esnasındaki görüntüleri kameraya böyle yansıdı. İşte o görüntüler:
2021-11-07 15:12:12
Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun ortaklaşa düzenlediği 8 gün sürecek olan ‘10 Kasım Ata'ya Saygı' etkinliği beşinci gününde Sivrihisar güzergahında devam ediyor. Büyük bir coşkuyla Ankara Anıtkabir'e doğru ilerleyen bisiklet sürücülerinin Eskişehir'den Sivrihisar'a geçerken yol esnasındaki görüntüleri kameraya böyle yansıdı. İşte o görüntüler:
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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