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TIMETURK / BİSİKLET / Tuzla’dan Ankara’ya pedallayan bisikletliler kameraya böyle yansıdı

Tuzla’dan Ankara’ya pedallayan bisikletliler kameraya böyle yansıdı

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun ortaklaşa düzenlediği 8 gün sürecek olan ‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ etkinliği beşinci gününde Sivrihisar güzergahında devam ediyor. Anıtkabir’e doğru ilerleyen bisiklet sürücülerinin Eskişehir’den Sivrihisar’a geçerken yol esnasındaki görüntüleri kameraya böyle yansıdı. İşte o görüntüler:

3 Saat Önce
2021-11-07 15:12:12
Tuzla’dan Ankara’ya pedallayan bisikletliler kameraya böyle yansıdı

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun ortaklaşa düzenlediği 8 gün sürecek olan ‘10 Kasım Ata'ya Saygı' etkinliği beşinci gününde Sivrihisar güzergahında devam ediyor. Büyük bir coşkuyla Ankara Anıtkabir'e doğru ilerleyen bisiklet sürücülerinin Eskişehir'den Sivrihisar'a geçerken yol esnasındaki görüntüleri kameraya böyle yansıdı. İşte o görüntüler:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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