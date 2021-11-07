Tuzla’dan Ankara’ya pedallayan bisikletliler kameraya böyle yansıdı

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun ortaklaşa düzenlediği 8 gün sürecek olan ‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ etkinliği beşinci gününde Sivrihisar güzergahında devam ediyor. Anıtkabir’e doğru ilerleyen bisiklet sürücülerinin Eskişehir’den Sivrihisar’a geçerken yol esnasındaki görüntüleri kameraya böyle yansıdı. İşte o görüntüler: