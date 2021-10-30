Türkiye’den ‘bisiklet turizmi’ni canlandıracak destek

Türkiye'de bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla finansal destek geliyor.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, kent içi ulaşımda trafik sıkışıklığına bağlı olarak ortaya çıkan zaman kaybı, yakıt tüketimine bağlı çevre kirliliği ve gürültü kirliliği sorunlarının asgariye indirilmesi için ülkede toplu taşımanın ve motorsuz ulaşım türlerinin geliştirilmesine yönelik önemli yatırımlar yapıldı.

‘Çevre Dostu Sokak Projesi' yolda

Gelecek yıl için yapılan plana göre ise, kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktalarıyla alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak. Çevre Dostu Sokak Projesi çerçevesinde toplam 12 kilometre uzunluğunda motorlu taşıtlardan arındırılmış bölgeler hayata geçirilecek.

Bisiklet yolu projelerine finansal destek sağlanacak

Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yasal ve finansal destek mekanizmaları uygulamaya konulacak. Bisiklet Yolları Yönetmeliği çerçevesinde 1000 kilometre uzunluğundaki kent içi bisiklet yolu projelerine finansman desteği sağlanacak.

1700 kilometrelik ‘bisiklet yolları' projesi

Gelecek yıl bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları yapılacak. 1700 kilometre uzunluğundaki Birinci Etap Bisiklet Yolları Uygulama Planı yayınlanacak. Belediyelerden gelecek talepler doğrultusunda yeni bisiklet yolları yapılması için destek verilecek.

Belediyelerden gelecek taleplere göre bisiklet paylaşım projeleri hayata geçirilecek.

“Ekonomiye ve sağlığa olumlu yönde katkı sağlayacak”

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda bisiklet ve bisikletli yaşama ilişkin hedeflere yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emanet, bu tarz projelerin azalan karbon izleri ile ekonomiye vereceği katkının yanında hareketli bireylerle toplum sağlığına olumlu etki edeceğinin altını çizdi. Devletin, programla pozitif yaklaşımını net bir şekilde ortaya koyduğunu, bu durumun sektör olarak sorumluluklarını artırdığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.