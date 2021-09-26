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Türkiye'de dört ayda yüzlerce bisikletsever hayallerine kavuştu

TIMETURK / BİSİKLET / Türkiye'de dört ayda yüzlerce bisikletsever hayallerine kavuştu

Türkiye'de dört ayda yüzlerce bisikletsever hayallerine kavuştu

Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde bisiklet eğitimi veren Bisiklet İnisiyatifi çalışmalarına devam ediyor.

3 Saat Önce
2021-09-26 22:35:25
Türkiye'de dört ayda yüzlerce bisikletsever hayallerine kavuştu

Hem kolay bir ulaşım aracı hem de spor aracı olarak görülen bisikleti sürmek, her zaman ve her yerde mümkün olmuyor.

Uzun yıllar bisiklet ile geziler yapan Cengiz Yargıç pek çok kişinin bisiklet sürmeyi bilmediğini, eğitime ihtiyaç duyduğunu farketti ve Bisiklet İnisiyatifi'ni kurdu. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tecrübeli eğitimciler ile ortak hareket ederek hem işini severek yapan insanlar ile çalışıyor hem de birçok insanı bisiklet ile buluşturuyor.

Hayatında hiç bisiklet sürmeyen kişilerle tecrübeli eğitimcileri buluşturan Bisiklet İnisiyatifi dört ayda yaklaşık yediyüz kişinin hayallerine kavuşmasına aracı oldu.

7'den 70'e sloganıyla yola çıkan Bisiklet İnisiyatifi kurucularından Cengiz Yargıç şunları söyledi:

"Bisiklet kullanımının daha yaygın olmasını hedefliyoruz. Eğitimlerimiz ile sürüşlerin daha güvenli hale gelmesini sağlıyoruz. Hiç bisiklet sürmemiş kişileri birkaç saatlik dersler ile hayallerine kavuşturuyoruz. En önemlisi çevreci bir ulaşım aracı kullanmaya başlıyoruz."

www.bisikletinisiyatifi.com/

 

Haber, röportaj: Mustafa Halid Anlıaçık

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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