Türkiye'de BİSİKLET Turizmi Gelişiyor

Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, 'Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bisiklet dostu konaklama merkezleri ve bisiklet turizmi özelindeki inisiyatiflerini son derece doğru buluyoruz' dedi.

Türkiye bisiklet turizminde gelişiyor.

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, Kültür ve Turizm Bakanlığının bisiklet dostu konaklama merkezleri ve bisiklet turizmi özelindeki inisiyatiflerini son derece doğru bulduklarını belirterek, "Küçük ama değerli dokunuşlarla Türkiye'nin bisiklet turizminden alacağı payı çok daha yukarılara taşımak mümkün." dedi.

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi hedefi konuldu. Bu kapsamda, sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim ve spor gibi alternatif turizm ürünleriyle birlikte bisiklet turizminin de geliştirilmesi öngörüldü. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlar bu yöndeki çalışmalarına hız verdi.

BİSED Başkanı Emanet, AA muhabirine, bisiklet turizminin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yarattığı değerin yaklaşık 44 milyar avro olduğunu söyledi.

Farklı gelir kesimleri tarafından oluşturulan bu değerin, yıllık bazda kurvaziyer turizminden daha büyük olduğuna dikkati çeken Emanet, bisiklet turizminin kapsadığı profilin hem gelir düzeyi hem de yaş aralığı bakımından diğer turizm modalarıyla karşılaştırıldığında çok daha zengin olduğunu bildirdi.

Emanet, bu zenginliğin çok daha fazla turizm gelirinin de kapısını aralayacak boyutta olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin, bisiklet turizmindeki potansiyelini değerlendirebilmek için gerekli tüm enstrümanlara sahip bulunduğunu dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve tüm paydaşların katılımıyla Türkiye'nin orta vadede 4 milyar avroluk bisiklet turizmi geliri hedefiyle programların devreye alındığını ifade eden Emanet, şöyle konuştu:

"AB genelindeki bisiklet yolları ve rotalarının Türkiye bağlantıları kullanıcılara tam anlamıyla istediklerini verebilmektedir. Batı ve güney sahillerimiz başta olmak üzere tarihi ve doğal güzelliklerimizi harmanlayan ve İstanbul'u da kapsayan bu rotalar Anadolu'da Kapadokya sınırlarının da ötesine geçebilmektedir. Bisiklet dostu konaklama merkezlerinin yönetmelikle tesis ve kontrolü beklenti ve gereksinimleri, bilinen turist profilinden farklı olan bisikletçiler için son derece önemlidir. Konaklama merkezlerimizin bu standartlara dikkat göstermesi ve bağlantılı rotalar üzerinde bisiklet turizmine yönelik algının artırılması, ziyaretçilerin konfor ve güvenlikleri anlamında tarafların üzerinde titizlikle durmasını gerektiren bir ayrıntı."



Tatil amaçlı bisiklet kullanıcılarının yanında profesyonel bisikletçilerin de ayrı bir kategoride değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Emanet, dünya genelinde marka değeri taşıyan bisiklet takımlarının kamp adresi olarak seçtiği destinasyonların bisiklet camiası tarafından dikkatle izlendiğini bildirdi.



Emanet, konunun ekonomik tablosunun bu açıdan dikkat çekici olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bilinen bisiklet yarışı organizasyonları ve bunlara katılan takımların yayın, reklam gelirleriyle izlenme oranları bakımından dünya genelinde ilk üç içinde olması aslında bisiklet disiplininin ne kadar geniş bir yelpazede konuşulması gerektiğini gösteriyor. Bisiklet çoklu modda düşünülmesi gereken bir disiplin. Sağlık, ekolojik faydalar ve sporun yanında turizm sekmesi kamu-özel sektör iş birliğinde elbette ki daha fazla desteklenmeyi hak ediyor. Ülkemizde mevcut birçok tanıtım ve destek ajansı Türkiye markası ve algısı konusunda birbirlerinden bağımsız faaliyetler yürütebilirken bisiklete özel bir oluşumun bugüne kadar devreye alınmamış olması, halihazırdaki bir turizm gelirinden mahrum olmamız anlamına gelebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bisiklet dostu konaklama merkezleri ve bisiklet turizmi özelindeki inisiyatiflerini son derece doğru buluyoruz. Küçük ama değerli dokunuşlarla Türkiye'nin bisiklet turizminden alacağı payı çok daha yukarılara taşımak mümkün. Bu, bisiklet öznesini içinde bulunduran tüm sektörlerimize fayda getirecektir."

Emanet, artık yerli elektrikli bisikletin "Made in Turkey" damgasıyla dünyada yerini alması gerektiğine işaret ederek, "Bunun için BİSED yerli elektrikli motor ve pilde ısrarcıdır. Bu ısrarımızın hareket noktası, sektörümüzü çok iyi tanımamız ve yurt dışı rakiplerimizi yakından takip etmemizin yanında gücümüzün ve potansiyelimizin farkında olmamızdır." dedi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.