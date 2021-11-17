Türkiye’de bir ilk! Vapurda bisikletli yolcuya 5 kuruş uygulaması başladı

İzmir’de vapurlarda başlatılan bisikletli yolcuya 5 kuruş uygulaması, bisiklet sürücülerini memnun etti. Türkiye’ye örnek olan uygulamadan bir yıl içerisinde 74 binin üzerinde İzmirli vatandaş yararlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, bisikletli yolcular için vapurlarda başlattığı 5 kuruş uygulaması Türkiye'de bir ilk oldu. 1 Eylül 2020 tarihinde hayata geçen uygulamadan bir yıl boyunca 74 binin üzerinde İzmirli vatandaş yararlandı.

Türkiye'ye örnek olan uygulama sayesinde bisikleti ile vapuru tercih eden vatandaşların sayısı arttı. Körfez içi vapur seferlerinden 5 kuruş karşılığında faydalanan İzmirli bisiklet severler uygulamadan oldukça memnun kaldı.

Bisikletli yolcuların rahat ulaşımı için vapurların içerisine bisiklet park yerleri yerleştirildi. Yağmurlu havalarda ise bisikletlerin korunması için kullanıcılara branda verilerek bisikletlerin olumsuz havalardan etkilenmesinin önüne geçildi.

“BİSİKLETİMİZİ KOYACAK YER BULMAKTA ZORLANIYORUZ”

Türkiye'de bir ilk olan uygulama hakkında konuşan Bisikletli Ulaşım Derneği (BİSUDER) Başkanı Murat Ümit de 4 yıldır bisikletiyle vapur kullanarak işe gittiğini belirtirken, “Dernek olarak da toplu taşıma entegrasyonuna çok önem veriyoruz. Pandemi olmasına ve toplu taşıma kullanımının azalmasına rağmen bisiklet sayısının vapurlarda arttığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Hatta bazı akşam saatlerinde bisikletimizi koyacak yer bulmakta bile zorlanıyoruz. Bisiklet kullanımında bir artış oldu. Özellikle pandemi döneminde insanlar araç kullanımından sıkıldığı için artış oldu. Master planla başlayan bir süreç var" diye konuştu.

“SOYER GELDİKTEN SONRA BİSİKLETLİ ULAŞIMDA İVME KAZANDIK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel ise, 'Bisiklet Dostu Şehir' İzmir'deki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaygel, "Sürdürülebilir ve dirençli bir şehir elde etmek için ulaşımda çevresel faktörleri etkilemeyen ve fosil yakıt yakmayan ulaşım türlerine ihtiyacımız var. Bunlardan en önemlisi ise bisiklet ulaşımı oluyor. Bisikletli ulaşıma Soyer'in göreve geldiği iki buçuk yıllık süreçte iyice ivme kazandırdık. 89 kilometrelik bisiklet yolu ağını oluşturduk. Bu yollara kısa vadede 107 kilometre daha eklemeyi planlıyoruz. Orta ve uzun vadede ise 248 kilometreye kadar çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

BİSİKLETİ TEŞVİK ETMEK İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bisiklet kullanımını teşvik etmek için yapılan çalışmalara değinen Yaygel, okullarda, üniversite alanlarında, İZBAN, metro istasyonlarına yakın noktalarda 100'den fazla noktada bin 47 adet bisiklet park yeri oluşturduklarını, vapurlarda bisiklet kullanımını teşvik edici çalışmaların diğer toplu taşıma araçlarında da uygulanması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

“3 LİRAYA 1 AY BOYUNCA GİDİP GELİYORUM”

Uygulamadan memnun kalan İzmirli bisiklet sürücüsü Ufuk Kartal, "Çok mutluyum. Her gün sabah ve akşam işime gidip geliyorum. 220 liram cebimde kalıyor. 3 liraya 1 ay boyunca gidip geliyorum. Bundan daha güzel ne olabilir ki?" dedi.

“UYGULAMA SAYESİNDE BİSİKLET KULLANICISI ARTTI”

40 yıldır bisiklet kullanıcısı olan Ahmet Kulalı ise "Kent içinde ulaşımımı bisikletle sağlıyorum. Uygulama başlamadan önce de vapurda bisiklet kullanıyordum. Şu an bu uygulama sayesinde bisiklet kullanıcısı arttı" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.