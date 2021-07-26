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Türkiye Bisiklet Milli Takımı Erciyes Kampı Sona Erdi

Türkiye Bisiklet Milli Takımının Erciyes kampı sona erdi.

2 Saat Önce
2021-07-26 13:42:58
Türkiye Bisiklet Milli Takımı Erciyes Kampı Sona Erdi

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18 sporcudan oluşan Bisiklet Milli Takımı, Haziran ayında başladıkları Erciyes Yüksek İrtifa ve Kondisyon kampı sona erdi. Başarılı bir kamp dönemi geçiren Bisiklet Milli Takımı Tokyo Olimpiyatları başta olmak üzere birçok uluslararası müsabakada ülkemizi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes'te iyi bir kamp dönemi geçiren milli takım sporcularına, antrenörleri Miraç Kal ve Ümit Çokmen'e başarı temennisinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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