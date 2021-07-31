Türkiye Bisiklet İhracatında Pedala Basıyor

Çevre ve sağlık dostu ulaşım aracı olarak tercih edilen bisiklet ihracatta rekora pedallıyor

Çevre dostu ulaşım aracı bisiklet ihracatta rekora pedal basıyor. Daha yeşil bir dünyada yaşama gerekliliği, çevre dostu ulaşım aracı bisiklete talebi artırıyor. Dünya genelinde bisiklete yöneliş Türkiye'nin bisiklet ihracat rakamlarına da olumlu yansıyor. Türkiye, 2021 yılının ilk yarısında bisiklet ihracatını yüzde 87'lik artışla 70 milyon dolara yükseltti.

Türkiye'nin bisiklet ihracatı 2017 yılında 30 milyon dolar iken, sonraki yıllarda sürekli artarak 2020 yılı sonunda 92 milyon dolara ulaştı.

Özellikle Avrupa ülkelerinden büyük talep alan Türk bisiklet sektörü, 2021 yılının Ocak – Haziran döneminde de ihracatta yüzde 87'lik artış hızı yakaladı. 2020 yılının Ocak – Haziran döneminde 37,2 milyon dolar olan Türkiye'nin bisiklet ihracatı, 2021 yılının ilk yarısında 70 milyon dolara ulaştı. Sektör, 2021 yılı sonunda 150 milyon dolar ihracat hedefliyor.

Ege Bölgesi bisiklet ihracatının yüzde 70'ini gerçekleştiriyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Karbon salınımını azaltmak isteyen dünya bisiklet kullanımına yöneliyor.” diyerek pandemi sonrasında bisikletin artık hobi amaçlı kullanılmadığını, özellikle gelişmiş toplumlarda bisiklet kültürünün oluştuğunu, ulaşım aracı olarak nitelendirildiğini, Türkiye'nin bisiklet ihracatının yüzde 70'inin Ege Bölgesi'nden yapıldığı bilgisini paylaştı.

Manisa'nın 2021 yılının ilk yarısında 40,5 milyon dolarlık bisiklet ihracatıyla Türkiye'nin lideri olduğuna işaret eden Eskinazi, “İzmir ise; 8,2 milyon dolarlık bisiklet ihracatıyla Manisa ve İstanbul'un ardından üçüncü sırada yer aldı. Bisiklete olan talep arttıkça bölgemizden bisiklek ihracatının da artacağına inanıyoruz. 2021 yılı sonunda Türkiye genelinde 150 milyon dolar, Ege Bölgesi'nden ise; 100 milyon dolar üzerinde bisiklet ihracatı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin doğasının uygunluğu ve gerekli parkurların sağlanması ile de önümüzdeki dönemde bisiklet turizmi ile önemli döviz kaynağı sağlanacağına olan inancını paylaşan Eskinazi, Avrupa Bisiklet Rotası Ağı (EuroVelo)'na Türkiye'den ilk katılan kentin İzmir olduğunu, bu ağın genişlemesi ile bisilet turizminin kat kat artacağını sözlerine ekledi.

Türkiye, 2021 yılında 92 ülkeye bisiklet ihraç ederken, Almanya 10,2 milyon dolarlık taleple ilk sırada yer aldı. Finlandiya ise; 9,8 milyon dolarlık bisiklet ihracatıyla zirve ortağı oldu. Türkiye, Fransa'ya 9,3 milyon dolarlık, Hollanda'ya 8,7 milyon dolarlık bisiklet ihraç etti. Bisiklet ihracatında beşinci sıranın sahibi 8 milyon dolarla İtalya oldu.

KAYNAK: BHA

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