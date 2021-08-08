Trafikte Bisikletlilerin Yaşadığı Sorunlar Nasıl Çözümlenecek?

Yapılan araştırmalarda bisikletlilerin trafikte yaşadığı güven sorunları çözülemiyor. Toplumsal bilinci artırmak, planlanan altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek, yerel yönetimlerin sağlayacağı katkılar bisikletlilerin trafikteki sürüşlerini güvenli hale getiriyor

Kent trafiğinde yaşanılan yoğunluk, motorlu taşıtların artışıyla birlikte gün geçtikçe bisikletlilere sorun teşkil etmeye devam ediyor. Bisikletlilerin azınlık olarak görülmesi sonucu motorlu taşıt odaklı altyapı sistemlerinin yarattığı sıkıntılar, kent trafiğinde motorlu taşıtların olumsuz ve duyarsız yaklaşımları bisikletlilerin trafikteki varlıklarını tehdit ediyor. Her ne kadar trafikteki olumsuzluklar bireylerin sürüş kalitesini etkilese de, bisiklet kullanıcıları bisiklet sürmekten vazgeçmiyor.

Bisikletlilerin güvenli sürüş yapması için uygulanması gerekenler şu şekilde belirlenmelidir;

1. Fiziki Altyapı Çalışmaları Ulaşıma Uygun Olmalı

Yapılan araştırmalar bisiklet altyapı çalışmalarında uluslararası standartların uygulanması gerektiğini vurguluyor. Kentlerde planlanan altyapı çalışmalarının motorlu araçlara yönelik yapılması birçok sorunu çözmede etkin olmuyor. Bisikletliler yerel yönetimlerin bu konulardaki duyarlılığına ihtiyaç duyuyor. Güvenli sürüşlerin sürdürülebilir olması için bisiklet yolları ve sinyalizasyon sistemlerinin de etkin şekilde kullanımına ihtiyaç duyuluyor.

2. Toplumsal Duyarlılık Artırılmalı

Trafikteki bisikletlinin dışlanması her geçen gün motorlu taşıtların artışıyla belirgin hale geliyor. Bisiklet kültürü ve farkındalığının yayılması için yapılacak çalışmalar, motorlu taşıt sürücüleri üzerindeki duyarlılığın artırmasını sağlayacaktır. Yerel yönetimler motorlu taşıt sürücüleriyle bisiklet kullanıcısının neler yaşadığını göstermek adına eğitimler gerçekleştirmelidir. Bu eğitimler trafik yönetiminin nasıl olması gerektiği, diğer taşıtlarla olan iletişimin nasıl kurulması gerektiğine yönelik olmalıdır. Eğitimin temelden okullarda ders olarak verilmesi ve basın-yayın organlarının bilinçlendirme çalışmaları yapması gerekmektedir. Kamu spotlarıyla toplumdaki bisikletli algısını

3. Yerel Yönetimler Katkı Sağlamalı

Yerel yönetimler vatandaşları bisiklet kullanımına teşvik edici ve farkındalık yaratmak adına politikalar belirlemelidir. Bisikletli kulüplerin ve toplulukların maddi olanakları artırılmalı, düzenlenen bisiklet festivalleri amaca yönelik olmalı; ticari anlamda katkı sağlamak yerine bisikletlilerin kent trafiğine katılım sağlamasına yönelik kararları işleme koymalıdır.



KAYNAK: Ankara İli'nde Bisiklet Kullanan Bireylerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 2015

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