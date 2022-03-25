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Trabzon’da “Bisiklet sürmeyi bilmeyen kalmasın’ projesi
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Trabzon’da “Bisiklet sürmeyi bilmeyen kalmasın’ projesi

Dernekpazarı ilçesinde ilkokul öğretmeni tarafından başlatılan “Bisiklet sürmeyi bilmeyen kalmasın” projesi hayata geçirildi.

20 Dakika Önce
2022-03-25 09:55:44
Trabzon’da “Bisiklet sürmeyi bilmeyen kalmasın’ projesi

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda beden öğretmeni Ercüment Açıcı tarafından ‘Sağlıklı nesiller spor ile gelecek' parolası ile başlatılan “Bisiklet sürmeyi bilmeyen kalmasın” projesi hayata geçirildi.

Projenin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu, Dernekpazarı Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Bilici, Okul Müdürü Kamil Kahveci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Proje hakkında bilgiler veren Atatürk İlkokulu Beden Öğretmeni Ercüment Açıcı, projeye bisiklet sürmeyi bilmeyen öğrenci kalmasın amacıyla başladıklarını belirterek, “2023 eğitim vizyonumuzda yer alan yaparak yaşayarak öğrenme anlamında yapılan bu projede okulumuzda bisiklet sürmeyi bilmeyen kalmasın ana fikriyle çıktığımız bu yolda öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişmelerine katkı sunmak amacıyla bu projeyi uygulamaya başladık. Covid-19 salgını nedeniyle gençlerimizde artan hareketsiz yaşam, obezite, sırt ve omurga eksikliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasından dolayı dünyanın en zeki kuşağı olan z kuşağımızı sportif olarak harekete geçirmeyi hedefledik. Okulumuzda beden eğitimi derslerinde her türlü güvenlik önlemleri alınarak okul bahçemizde belirlenen alanlarda bisiklet sürmeyi bilenlere güvenli sürüş eğitimi, bilmeyenlere ise sürüş eğitimi vererek okulumuzdaki bütün öğrencilerin bu etkinliğe katılmasını hedefledik. Proje kapsamında hedefimiz olan 'Sağlıklı Nesiller Sporla Gelecek' sloganımıza uygun olarak projemizi başarılı bir şekilde hayata geçirdik” ifadelerini kullandı. .

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