Toroslar'da Bisiklet Yarışları Düzenlenecek

Toroslar Belediyesi, 15 Temmuz günü özel ödüllü Bisiklet Yarışları düzenliyor.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte yapılacak yarışlar, halka ve lisanslı sporculara açık olacak.

Yarışlar, 15 Temmuz Perşembe günü saat 09.00'da Halkkent Mahallesi'nde bulunan 1000 Kişilik Spor Salonu ve Bocce Tesisi önündeki parkur alından başlayacak. Yarışlara katılmak isteyenler kayıtlarını, yine aynı gün 15 Temmuz'da saat 08.00'da Bocce Tesisi Bisiklet Odasında yaptırabilecek.

Parkur Uzunluğu, Kategorilere Göre Belirlendi

Parkur uzunluğunun, lisanslı sporcular ve halk kategorilerine göre belirlendiği müsabakaların güzergahı; Halkkent Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nden başlayarak, 238. Caddeden devam edecek ve Çetin Emeç Caddesi'nde son bulacak.

Birincilere kask, ikincilere nabız saati ve üçüncülere km saatinin verileceği ödül töreni ise yarışların ardından 15 Temmuz Perşembe Günü saat 17.00'da Halkkent Mahallesi Bocce Tesisi önünde gerçekleştirilecek.

Yarışlarla ilgili bilgi almak isteyenler, 0539 897 59 54 numaralı telefondan yarış direktörü ile görüşebilirler.

BAŞKAN YILMAZ; "15 TEMMUZ'DA TOROSLAR'DA BULUŞALIM"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 15 Temmuz bisiklet yarışlarına tüm hemşehrilerini davet etti.

Bisiklet Yarışlarının Kategorilere Göre Parkur Uzunluğu ise Şöyle;

Lisanslı Sporcular;

(+12-16) Yıldız Erkekler: 8.152 km, 2038 m * 4 TUR

(+17-18) Genç Erkekler: 12.228km, 2038 m * 6 TUR

(+19-29) Büyük Erkekler: 18.342 km, 2038 m * 9 TUR

Halk Kategorisi;

(+13-16) Yıldız Bayanlar: 4.76 km, 2038 m * 2TUR

(+17-18) Genç Bayanlar: 6.114 km, 2038 m * 3TUR

(+19-29) Büyük Bayanlar: 8.152 km, 2038 m * 4TUR

(+12-16) Yıldız Erkekler: 6.114 km, 2038 m * 3TUR

(+17-18) Genç Erkekler: 8.152 km, 2038 m * 4TUR

(+19-29) Büyük Erkekler 10.190 km, 2038 m * 5TUR

(+30-39) Master Bayan: 4.76 km, 2038 m * 2TUR

(+30-39) Master Erkek: 6.114 km, 2038 m * 3TUR