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THY Kabin Memurlarından 100 Çocuğa Bisiklet Hediyesi
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TIMETURK / BİSİKLET / THY Kabin Memurlarından 100 Çocuğa Bisiklet Hediyesi

THY Kabin Memurlarından 100 Çocuğa Bisiklet Hediyesi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: 'THY ailemizin değerli kabin memurları bu bayram 100 çocuğu bisiklet hediyeleri ile sevindirdi. Minik dostlarımız hangi rotada sürmek isterse biz o rotada onlarla olmaya devam edeceğiz'

48 Dakika Önce
2021-07-23 19:05:49
THY Kabin Memurlarından 100 Çocuğa Bisiklet Hediyesi

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası seyahatlerin yeniden başlamasıyla birlikte Türk Hava Yolları'nın dünyanın dört bir yanındaki uçuş noktalarına yoğun bir şekilde uçmaya başlayan kabin memurları iyilik peşinde koşmaktan da vazgeçmiyor. "Havacı İsterse Yapar" sloganlarıyla bugüne kadar pek çok projeyi hayata geçiren gönüllü kabin memurları, bisiklet projelerini sosyal medya ağı Instagram'daki 7 bine yakın takipçileriyle paylaştı.

Yardımseverlerin desteğiyle yaklaşık 10 günde 100 bisiklet için gerekli desteği toplayan isimsiz kahramanlar bisikletlerin 40 tanesini Bahçelievler ve Üsküdar'daki çocuk esirgeme kurumlarına, 60 tanesini ise İstanbul'un Dudullu, Yeni Bosna, Avcılar ve Küçükçekmece bölgelerindeki dar gelirli ailelerin çocuklarına hediye etti. Çocukların bisiklet sevinci ile duygu dolu anlar yaşandı.

Bisiklet Projeleri ile ilgili "İsimsizlerTK" ekibi kurucu gönüllüsü Burak Savaş Oğuz, şunları söyledi:

"Kurulduğumuz günden bu yana pek çok projeyi hayata geçirdik, bu projelerin tamamında 7 bin kişilik ailemizin desteği var. Bugün bizi bu harekete iten aslında bizim çocukluğumuz, çocukluğumuzda bize ulaşan yardım elleri sayesinde güzel anılarımız oldu. Bugün de biz o el oluyoruz ki bu çocuklar hem bugün mutlu olsunlar hem de yarınlarımıza umut saçsınlar. Onların yüzündeki gülümsemeye sebep olmak bizleri gururlandırıyor."

Dernek gönüllüsü kabin memuru Sümeyye Doğan, "Öncelikle bu projeye katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Çocukların yüzlerini biraz olsun güldürmek onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bunu biraz olsun başardıysak ne mutlu bize. Onlar bizim geleceğimiz ve gülümseten bir gelecek için bugün burada olmalıyız. Bizi duyan herkesi de bu güzel hissi yaşamaya davet ediyoruz." dedi. (AA)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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