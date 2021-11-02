Teşvik kararından bisikletseverler memnun kaldı

Türkiye’de bisiklet kullanımını arttırmak için verilen finansal destek bisikletseverleri memnun etti.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Bisiklet Yolları Yönetmeliği çerçevesinde 1000 kilometre uzunluğundaki kent içi bisiklet yolu projelerine finansman desteği verilecek olması, bisiklet sürücülerini memnun etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Tarık Torul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada sürdürülebilir tek ulaşım aracının bisiklet olarak kabul gördüğünü söyledi.

“Hem bisiklet satışı hem de kullanımı arttı”

Torul, son yıllarda bisiklet kullanımının arttığına değinerek, "İnsanlar bisikleti ulaşım aracı olarak kullandığından dolayı hem bisiklet satışı artış gösterdi hem de kullanımı arttı. Bunun nedeni bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması ve daha çok bisiklet yollarının yapılması. Bunlar insanların bisiklet kullanımına karşı ilgisini de artırdı." diye konuştu.

“Bugüne kadar böyle bir şey duymadık”

Bisiklet yollarının arttırılmasıyla ilgili çıkan finansal destek kararını değerlendiren Torul, "Kararı olumlu karşılıyoruz. 1000 kilometrelik bir bisiklet yolu teşviki belediyelere önemli bir teşvik. Bugüne kadar biz böyle bir şey duymamıştık. Belediyelerin ulaşım ağlarını tamamen yenilemeleri gerekecek. Bu planlamaları yapanlara öncelikli olarak teşekkür ediyoruz. Buna uygun belediyelerin plan ve projelerini hazırlaması gerekiyor." dedi.

“Bisiklet yolları amacı dışında kullanılmamalı”

Torul, bisiklet yollarının yapımından sonra amacı dışında kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bisiklet sürücüleri karardan memnun

Bisikletseverlerden Cemre Balkan da kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, projeyle bisiklet yollarının artarak daha çok insanın bisikleti ulaşım amaçlı tercih edeceğine inandığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.