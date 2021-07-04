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Tarsus Bisiklet Festivali

Tarsus Belediyesinin desteğiyle Tarsus Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen 2. Tarsus Bisiklet Festivali sona erdi. 3 gün süren festivale 22 kentten 200 bisikletçi katıldı.

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04.07.2021 13:58:42
Tarsus Bisiklet Festivali

3 gün süren 2. Tarsus Festivali'ne 22 kentten 200 bisikletçiyle beraber çevre illerden birçok kişi katılım sağladı.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan festival açılışında konuşma yaptı:

"Tarsus'ta ikincisini yaptığımız Tarsus Bisiklet Festivali'nde doğa ve bisiklet için sizleri ağırlamaktan gerçekten çok mutluyum. Tarsus, biliyorsunuz tarihin ve doğanın Türkiye'deki başkenti, böyle bir kentte gönül istiyor ki kentin içerisinde hızlı tren projesi ile yerin altına girerek kazanılacak olan 20 kilometrenin tamamen bisiklet yolu olarak ayrılması ve bu kente değer katmasıdır. Asıl önemli olan, asıl iyi olan, doğru olan bir kent için sokak sağlıklaştırması kadar bisiklet yollarının da ortaya konulmasıdır. Bu festivalin geleneksel hale gelmesi bizim için çok önemli. Belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu arada elbette Tarsus Kent Konseyi yönetim kuruluna ve özellikle Tarsus bisiklet topluluğuna bu festivalin gerçekleştirilmesi için verdikleri emeklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

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Festival kapsamında Bozdoğan'ın konuşması ardından bisikletseverler başkanın daveti üzerine öğle yemeğinde belediyede buluştu. Tarsus'a özgü yemeklerin servis edildiği yemeğe bisikletçiler katılım gösterdi.

Katılımcılar ilçenin tarihi, kültürel ve yöresel açıdan tanıtılmasını sağlayan festivale yaptığı katkılardan dolayı Başkan Bozdoğan'a teşekkürlerini sundular.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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