Tarih onu yazdı! Bisikletiyle dünya turu yapan ilk kadın oldu!

Tarih, onun azmini ve özgürlüğe giden yoldaki başarısını yazdı. Bisikletiyle dünyayı dolaşan ilk kadın olan Annie Londonderry hakkındaki tüm detaylar haberimizde…

1800'lü yılların sonları… Bir kadın cesaretiyle dünyaya meydan okudu…

Litvanya'dan Amerika'ya göç eden bir ailenin çocuğu olan Annie Londonderry… Gerçek ismiyle Annie Cohen Kopchovsky…

Ondan önce hiçbir kadın bisikletiyle dünyayı gezmedi. Takma adıyla Annie Londonderry'nin kararı, tüm dünyada devrim niteliği taşıdı.

19.yüzyılın sonlarında erkeklerin özgürce kullanabildiği bisiklet, kadınların güvenle ve rahatlıkla kullanamadığı bir araçtı. O dönemde, toplum kadınların bisiklete binmesine olumlu bakmıyor, doktorlar bile bisiklete binmenin kadın sağlığına olan zararlarından bahsediyordu.

Rivayete göre; Annie'nin bisiklet yolculuğu şöyle başlıyor…

Kadınların bisiklete binemeyeceklerini konuşan iki kişi aralarında iddiaya giriyor. Biri diğerine 'eğer bir kadın, bisikletiyle dünya turu yaparsa, döndüğünde ona 10 bin dolar veririm' diyor. Evli ve üç çocuklu olan 23 yaşındaki genç Annie, bunu duyuyor ve 'ben yaparım' diyor. Tüm yaşamını ve ailesini geride bırakıp, on beş ay süren bisiklet yolculuğuna başlıyor.

Gittiği yerlerde merak uyandırmak için zekice kurguladığı haberlerle, yaşadıklarını abartarak anlatıyor böylece medyada dikkat çekmeyi başarıyor. Yol boyunca kendi tasarladığı kısa pantolonlarla seyahat eden Annie, erkek kıyafetlerini tercih ediyor.

15 ay sonra yolculuğunu Boston'da tamamlayan genç kadın, verdiği bir röportajda şunları söylüyor:

“Kadının fiziksel gelişimi için bisiklet hakkında ne düşündüğümü öğrenmek mi istiyorsunuz? Deneyimden biliyorum ki, kadını tekerlekten daha iyi güçlendiren bir şey yok. Kadınlara söyleyin korselerinden kurtulsunlar. Eğer kadınlar tekerlek üstünde doğru düzgün egzersiz yapacaklarsa, hoş bir şekilde yuvarlak hatlara, zeki aydınlık gözlere, sağlıklı yanaklara sahip olacaklar ve yıl boyunca kendilerini aktif hissedecekler.”

‘Bir Kadın Tarafından Yapılmış En Olağanüstü Yolculuk'

Annie Londonderry'nin devrim niteliğinde olan bu yolculuğu tüm dünyaya ve kadınlara örnek oluyor. Herkese cesaret veren bu başarı öyküsünde tarihler, Annie'yi 'Bir Kadın Tarafından Yapılmış En Olağanüstü Yolculuk' olarak yazıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.