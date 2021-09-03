Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ne Zaman

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 19 eylül pazar günü Türkiye'de ve dünyada 150'den fazla şehirde eş zamanlı olarak yapılacak. Bu etkinlik gönüllü kadınlar tarafından gönülden düzenlenmektedir.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 19 eylül pazar günü Türkiye'de ve dünyada 150'den fazla şehirde eş zamanlı olarak yapılacak. Bu etkinlik gönüllü kadınlar tarafından gönülden düzenlenmektedir.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Nedir?

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılından beri bisiklete herkesin binebildiğini, hatta çok güzel bindiğini, o da yetmezmiş gibi süslü püslü bindiğini göstermek için her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Gününde onlarca şehirde binlerce katılımcı ile gerçekleşmektedir.

Kadının görünür olması, kamusal alanda hak talep edebilmesinin anahtarıdır. Bisiklete binmek, kadınların toplumda görünür hale gelmesi ve özellikle şehirle etkileşime girmesinin mükemmel bir yoludur.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bisiklet sürmenin özgürleştirdiğini hatırlamak, şehirlerde daha fazla kadının bisikletli ulaşımı seçmesini özendirmek ve belediye başkanımızdan güvenli bisikletli ulaşım altyapısı istemek için bir fırsattır.

Bu etkinlik gönüllü kadınlar tarafından gönülden düzenlenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.