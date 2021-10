Sarıyer Belediyesi Bisiklet Korteji Hazırlıyor

Sarıyer Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Kutlamaları Hazırlıklarına Şimdiden Başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü her belediye kendi etkinliklerini düzenliyor. 29 Ekim kutlamalarında bazı belediyeler ise bisiklet korteji ile renk katıyor.

Sarıyer Belediyesi'de bu sene 29 Ekim Cumhuriyet kutlamalarına 29 ayrı etkinlik hazırlıyor. Bisiklet korteji için hazırlıklara başlayan Sarıyer Belediyesi, korteje katılmak isteyenlere ücretsiz "Bisiklet ileri sürüş eğitimi" veriyor.

Sarıyer Belediyesi Bisiklet Kortejinin hazırlanması için Bisiklet İnisiyatifi ekibi ile işbirliği yürütülüyor. Bisiklet sürüş dersleri uzman eğitmen Cengiz Yargıç tarafından veriliyor.

Konu hakkında açıklama yapan Cengiz Yargıç; "29 Ekim bisiklet kortejine her yaştan her kesimden vatandaşların katılmasını arzu ediyoruz ancak kortejin nizami olması, trafik kurallarına uygun sürüş olması, kortejin aynı anda hareket edebilir ve takip mesafesini koruyabilir olması gerekiyor. Bu sebeple, 29 Ekim öncesinde bisiklet kortejine katılmak isteyenlere ücretsiz "Bisiklet İleri Sürüş Eğitimleri" vereceğiz. Bisiklet Kortejine katılabilmeniz için iyi derecede bisiklet sürebilmenizi sağlayacağız. Bisiklet kortejine ve eğitimlere kendi bisikletinizle katılabilirsiniz. Yaş sınırlaması yoktur. Cumhuriyet kortejinde çocuk, genç, yaşlı herkesimden kişi katılabilir. Bisiklet Eğitimlerinin yapılacağı yer, gün ve saatleri katılımcılara göre ayarlıyoruz. Bu eğitim sadece bisiklet sürmeyi bilen ve kendi bisikleti olan kişiler içindir. Başvurularda hiç bisiklet sürmesini bilmeyenler de talepte bulunuyor, bu kişiler için ayrıca bir etkinlik yapabilmemiz için gelen talepleri ayrıca değerlendireceğiz." dedi.

Bisiklet Eğitimleri konusunda bilgilendirmeler, Sarıyer Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılıyor.

