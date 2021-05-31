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Şampiyon Egan Bernal!

Yol bisikletinin üç büyük yarışından biri olan İtalya Bisiklet Turu'nda, Ineos Grenadiers takımının Kolombiyalı sporcusu Egan Bernal şampiyonluğa ulaştı.

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31.05.2021 11:04:53
Şampiyon Egan Bernal!

Açılış etabı 8 Mayıs'ta Torino'da yapılan 104. İtalya Bisiklet Turu, Milano'daki 30,3 kilometrelik 21. etapla tamamlandı.

Bireysel zamana karşı koşulan son etabı, 33 dakika 48 saniyelik derecesiyle Ineos Grenadiers'in İtalyan bisikletçisi Filippo Ganna ilk sırada bitirdi.

Son etaba genel klasman lideri olarak pembe mayoyla giren Egan Bernal, toplam uzunluğu 3 bin 410,9 kilometre olan 2021 İtalya Bisiklet Turu'nu 86 saat 17 dakika 28 saniyede bitirerek şampiyon oldu.

Turu, liderin 1 dakika 29 saniye arkasında yer alan Bahrain Victorious takımından Damiano Caruso ikinci, Bernal'ın 4 dakika 15 saniye gerisindeki BikeExchange sporcusu Simon Yates ise üçüncü sırada tamamladı.

 

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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