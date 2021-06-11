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Salgın süreci bisiklete ilgiyi artırdı

GittiGidiyor verilerine göre, geçen yıl bisiklet satışları 2019'a göre yüzde 144 artarken, 2021'in ilk 5 ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 yükseldi.

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Google News - Timeturk
11.06.2021 22:46:23
Salgın süreci bisiklete ilgiyi artırdı

GittiGidiyor verilerine göre, geçen yıl bisiklet satışları 2019'a göre yüzde 144 artarken, 2021'in ilk 5 ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 yükseldi.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl dağ bisikletlerinin satışı yüzde 32, 2021'in ilk 5 ayında da yüzde 41 arttı.

Bisiklet satışlarının en çok arttığı dönem ilkbahar ayları olarak belirlendi. Gelecek günlerde hem tatil hazırlıklarının hızlanması hem de okulların tatil olmasıyla çocuk ve yetişkin bisikletlerindeki satışların artmaya devam etmesi bekleniyor.

Platformda satışa sunulan yetişkin bisikletlerinde ortalama fiyatlar 800 ila 4 bin TL arasında değişiyor.

GittiGidiyor'un spor ve outdoor kategorisinde farklı fiyat ve modelde birçok bisiklet satışa sunuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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