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Salgın dönemiyle beraber yeni dünya düzeninde amatör bisikletçi sayısı artıyor
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Salgın dönemiyle beraber yeni dünya düzeninde amatör bisikletçi sayısı artıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, ''Kovid-19 salgını sürecinde bisiklette amatör sporcu sayısı yüzde 50 civarında arttı.' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-14 10:15:06
Salgın dönemiyle beraber yeni dünya düzeninde amatör bisikletçi sayısı artıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bisiklette amatör sporcu sayısında artış gözlendiğini bildirdi.

Müftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin Kovid-19 salgınında bisikletle bireysel ulaşım sağlamaya çalıştığını belirtti.

Salgının başından itibaren dünyada herkesin bisiklet almak istediğini vurgulayan Müftüoğlu, birçok ülkede bu talebinin karşılanamadığını aktardı.

Bisiklet sektörünün gelişmesinden memnun olduklarını anlatan Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını bazı sektörlere ciddi zarar verdi ancak bisiklet sektörünü yukarı taşıdı. Bu hem sektörü hem de bisiklet sporunu farklı bir boyuta getirdi. Örneğin Çeşme'de amatör bisikletçilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2021'de en son 1500 kişi start aldı. Bisiklet tarihinde bir ilk. Pandemi döneminde amatör sporcular ve bisiklet sürmeye başlayan kişi sayısı çoğaldı. Kovid-19 salgını sürecinde bisiklette amatör sporcu sayısı yüzde 50 civarında arttı."

"Bisiklet sporuna başlamayı 11 yaştan 9-11 yaş arasına indirdik"

Talebin artmasıyla çok sayıda firmanın bisiklet üretmeye başladığını anlatan Emin Müftüoğlu, "Pandeminin verdiği avantajlardan birisi de bisiklette sporcu sayısı çoğaldı. En son Alanya'da 800 civarında aktif genç sporcular yarıştı. Biz yeni bir kararla artık bisiklet sporuna başlamayı 11 yaştan 9-11 yaş arasına indirdik. Şu anda 2 profesyonel takımımız var. Gelecek yıllarda 7-8 takım yaparak alttan yetişen çocukları bu işi meslek olarak yapmalarını ve bu işten para kazanmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Federasyon Başkanı Müftüoğlu, amatör sporcu sayısı artışını özellikle yarışlar ve organizasyonlara katılan sporcu sayısı ve firmalara olan bisiklet talebinden gözlemlediklerini bildirdi.

Müftüoğlu, olimpiyatlarda madalya hedefiyle yola çıktıklarını, dünyaya sporcular yetiştirip profesyonel anlamda transferler yapmak istediklerini, bu yıl 3 sporcunun Avrupa ve ABD'ye transfer olduğunu da sözlerine ekledi. .

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