Salgın bisiklete ilgiyi arttırdı.

Covid-19 salgını sürecinde, bisikletin kullanımı yaygınlaştı.

Covid-19 salgını sürecinde, bisikletin kullanımının yaygınlaşmasının, gelecek yıllarda küresel ısınmanın yavaşlamasına büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Küresel iklim değişikliği ve artan maliyetler, insanları alternatif ulaşım arayışına yöneltti.

İklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri olan karbondioksit emisyonunu azaltmak için önerilen bisiklet kullanımı, salgınla yeniden ön plana çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü, bisikletin daha fazla tercih edilmesi gereken bir ulaşım aracı olduğuna işaret ederken başta Avrupa Birliği üyeleri olmak üzere birçok ülke motorlu taşıtlar yerine bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyor.

Avrupa'da sadece Ekim 2020'ye kadar bisikletle ilgili altyapıya 1 milyar avrodan fazla harcanırken 2 bin 300 kilometre yeni bisiklet yolu kullanıma açıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Bisiklet için yeni bir altın çağ olabilir." ifadesini kullandı ve bisiklet kullanımı için ciddi bir bütçe ayıracağını belirtti.

Brüksel merkezli Avrupa Bisiklet Federasyonudan Jill Warren da salgının en büyük kazançlarından birinin "bisiklete binmek" olduğunu kaydetti.

ABD, İtalya gibi salgından ağır etkilenen ülkeler de otomobil sayısını azaltmak ve bisikleti yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyor.

Salgının başlangıcında, Türkiye'de de şehir içi toplu taşıma talebinde yüzde 90, özel araç kullanımında da yüzde 74 düşüş yaşanırken bisiklete rağbet arttı.

Bisiklet kullanımının yaygınlaşmasının, gelecek yıllarda küresel ısınmanın yavaşlamasına büyük katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

AA muhabiri, Birleşmiş Milletler tarafından 12 Nisan 2018'de ilan edilen "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" kapsamında istatistiki verilere dayanarak en çok bisiklet kullanılan ülkeleri, bisiklet dostu şehirleri, bisiklet kullanımına yönelik yatırımları ve değişen ulaşım alışkanlıklarını derledi.

Konya'da bisiklet yolu projesi

Türkiye Bisiklet Federasyonuna göre, Türkiye'de 20-25 milyon kişi bisiklete biniyor. Türkiye'de düzenli bisiklet kullananların sayısı ise 2,5 milyon civarında.

Bisiklet Endüstrisi Derneği ve Cyclist Türkiye'nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de 20 yaş altındakiler için bisiklet kullanım oranı yüzde 14, 20-34 yaş arasındakiler için yaklaşık yüzde 38 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan New York'tan sonra dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip ikinci şehir Konya.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte "Bisiklet Master Planı" yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, model şehir olan Konya'da 550 kilometre olan bisiklet yolunu 780 kilometreye yükseltmeyi hedefliyor.

Türkiye'de 2019 verilerine göre, Konya'nın ardından en uzun bisiklet yoluna sahip şehirler 160 kilometre ile İstanbul, 65 kilometre ile Eskişehir, 60 kilometre ile İzmir ve 57 kilometre ile Sakarya oldu.

Türkiye'nin 17 ilindeki bisiklet yollarının toplam uzunluğu, 1048 kilometreyi buluyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu verilerine göre, Türkiye'de kayıtlı 17 bin 35 lisanslı bisikletçi bulunuyor.

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler direktörlüğüne göre, e-scooter ve e-bisikletlerin de sisteme dahil edilmesi sıfır karbon salınımına büyük bir katkı sağlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.