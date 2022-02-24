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TIMETURK / BİSİKLET / Salcano Trakya'da İkinci Yatırımını Tekirdağ'a Yapacak

Salcano Trakya'da İkinci Yatırımını Tekirdağ'a Yapacak

Salcona Bisiklet, Trakya’daki bir sonraki yatırımı için Tekirdağ’ı seçtiğini duyurdu.

2 Saat Önce
2022-02-24 10:11:02
Salcano Trakya'da İkinci Yatırımını Tekirdağ'a Yapacak

 

SALCANO Bisiklet ve Motorsiklet, Salko Bisiklet adıyla, 1975 yılında İstanbul'da bir aile şirketi olarak kuruldu. Salko Bisiklet SALCANO markası adı altında 16.000 m2 kapalı alanda Bisiklet ve Motorsiklet üretimini sürdürmektedir. Günlük 600 adet, yıllık 150.000 adeti aşan üretim kapasitesi ile çalışan Salcano Bisiklet üretiminin 100.000 adedini başta İngiltere olmak üzere Hollanda, Almanya, Afrika ve Balkan ülkelerine ihrac etmektedir.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Salcano Bisiklet'in Trakya'daki ikinci yatırımı için Tekirdağ'ı seçtiğini duyurdu. Paylaşımda, “Sektörün önemli firmalarından Salcano Bisiklet, Muratlı Karıştıran bölgesine yatırım yapma kararı aldı. Bu yatırım bölgemize ve şehrimize olumlu istihdam sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgün, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ın sosyal medya paylaşımının altına, "Teşekkür ederim Mestan Bey. Trakya'ya yatırım yapmak bizim için ayrı bir heyecan" diyerek cevap verdi. .

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