Sakarya Dünya'nın Bisiklet Şehri Ünvanını Aldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın Uluslararası Bisiklet Birliğinden (UCI) aldığı ödülle dünyanın bisiklet şehri ilan edildiğini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın Uluslararası Bisiklet Birliğinden (UCI) aldığı ödülle dünyanın bisiklet şehri ilan edildiğini söyledi.

Uluslararası Bisiklet Birliğince "Bisiklet Dostu Şehir" unvanı verilen Sakarya'da, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Danimarka'da UCI Başkanı David Lappartient ve jüri heyetinden aldıkları "Bisiklet Dostu Şehir" ödülünün kente ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Yüce, bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştırmak için çalışmaları hızlı şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'de ilk defa Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı çatısı altında Bisiklet Yolları Yapım, Bakım Onarım ve İşletim Şube Müdürlüğü kurduklarını anlatan Yüce, "Bu şube müdürlüğümüz altında '40 Nokta 40 Rota' projesi geliştiriyoruz. Bu rotalar güzergahı belirliyor, noktalarda da çay-kafe molaları oluşturulacak. Bisiklete binen bir kişi belirli noktalarda durup istirahat edecek, çayını kahvesini içecek." diye konuştu.

Proje kapsamında belirli noktalarda bisiklet tamir merkezleri oluşturulacağını aktaran Yüce, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden hareket edip Sapanca Gölü'nün etrafını dolaşma imkanı sunacak projenin Bakanlık tarafından onaylandığını kaydetti.

Yüce, Avrupa Birliğinden (AB) destek aldıkları "Karadeniz'de Pedal Çevirelim" projesiyle ilgili çalışmaları da başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bisikletle ilgili farkındalığımızı, bisiklete olan sevdamızı, tutkumuzu, ilgi ve alakamızı her geçen gün artırıyoruz. Yollarımızı, bakımlarımızı yapıyoruz, bisiklete binmenin şartlarını oluşturuyoruz. Çünkü bisiklet sadece bir spor değildir, dünyada iş yerlerine veya herhangi bir noktaya gitmek için kullanılıyor. Bisikletle hem spor yapıyorsunuz hem de işinize gidiyorsunuz. Yani sporla işinizi, seyahatinizi harman ediyor, yaşamınızı bütünleştiriyor."

Yüce, bisikletin hayatın bir parçası olmaya devam edeceğini, belediye olarak her türlü çalışmayı yapmayı sürdüreceklerini dile getirerek, "Sakarya örnek şehir olmuştur, olmaya devam edecektir. Ben de bisiklete bineceğim, vatandaş da binecek." dedi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyesi Farhat Aliyev de yabancı sporcuların ekimde Sakarya'da düzenlenen BMX Süper Kross Dünya Kupası'ndan çok memnun kaldığını anlattı.

Sakarya'nın şampiyonaya iyi bir ev sahipliği yaptığını, gelecek iki yılda da dünya şampiyonalarının yapılmasına devam edileceğini aktaran Aliyev, "Sakarya çok büyük işler yapıyor. Buna ilave olarak Konya'da yapımı devam eden pist bitmek üzere. Gelecek yıl İslami Oyunlar olacak. Buna bağlı olarak Türkiye'de büyük işler yapılıyor. Türkiye, büyük bir bisiklet ailesine dönüşüyor." ifadelerini kullandı

Salgın döneminde dünyanın çoğu yerinde yarışlar iptal olmasına rağmen Sakarya'da güvenli şekilde dünya şampiyonasının yapıldığına dikkati çeken Aliyev, "Antalya Alanya'da, Sakarya'da yarışlar yapıldı. Türkiye'de pandemiyle ilgili problem olmadı. Pandemi sonrası bisiklete ilgi arttı. Herkes temiz havada bisikletle spor yapmak istedi, eko spor olarak bisikleti tercih etti. Bundan sonra bisiklete ilgi ve sevgi daha çok artacak, çocuğundan büyüğüne herkes açık havada bisiklet sürmek isteyecek." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.