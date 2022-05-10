Sakarya'da 'Büyük Bisiklet Turu' düzenlenecek

'Trafikte Bisikletliyi Fark Et' sloganıyla 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlikte sporseverler, yaklaşık 6 kilometre pedal çevirecek.

Sakarya'da, trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla "Büyük Bisiklet Turu" düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisikleti şehrin önemli sembollerinden biri haline getirmek için çalışma yürütülerek, vatandaşlar farklı etkinliklerde bir araya getiriliyor.

Valiliğin "Trafikte Bisikletliyi Fark Et" sloganını yaşayışın içine yerleştirmek, sürücülere bu bilinci kazandırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Mayıs'ta bisiklet turu gerçekleştirilecek.

Demokrasi Meydanı'ndan saat 11.00'de başlayacak turda sporseverler, yaklaşık 6 kilometre pedal çevirerek Sakarya Park'a ulaşacak.

Turun ardından amfi tiyatroda düzenlenecek programla 10 kişiye kurayla bisiklet hediye edilecek, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Bisikletseverlerin saat 08.00 itibarıyla Demokrasi Meydanı'ndaki başvuru masalarına kayıt yaptırmaları, çekiliş için kendilerine verilen başvuru numaralarını bisikletlerine yapıştırmaları gerekiyor. AA .