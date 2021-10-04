Sakarya 'Bisiklet Şehri' ünvanını aldı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) onayıyla Sakarya'nın'Bisiklet Şehri' unvanı almaya hak kazandığı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yazılı açıklamasında, Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini, bugünden sonra Sakarya'nın adının dünya sahnelerinde daha sık duyulacağını belirtti.

Kentin bisiklet konusundaki başarısının dünyaya duyurulmasından dolayı gurur duyduklarını aktaran Yüce, "Sakarya, bisiklet konusunda dünyanın en önemli şehirlerinden birisi. Öncelikle şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak unvanın Sakarya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımızın ve bu konuda hayata geçirdiğimiz projelerin karşılığını en güzel şekilde aldık." ifadelerini kullandı.

Yüce, unvanı almalarında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, bisiklet yolları, önemli bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yapılması ve diğer faaliyetlerin etkili olduğunu vurgulayarak, "Çok şükür emeğimizin karşılığını dünyada sayılı şehirler arasına girerek, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek aldık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca dünyanın gözü, kulağı Sakarya'da olacak. 26 Ekim Salı günü Danimarka'da gerçekleştirilecek toplantıda, 'Bisiklet Şehri' unvanı UCI Genel Başkanı David Lappartient'ten teslim alınacak. Bisiklet konusunda yaptığımız farkındalıklar, siz değerli vatandaşlarımızın bisiklete verdiği önem, bizlere bu başarıyı getirdi. Göğsümüzü kabartan başarı, hepimizin başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.